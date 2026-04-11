Командира 11-го корпуса Сирченко сняли с должности. СМИ пишут, что из-за потери Сиверска

Командира 11-го армейского корпуса Сергея Сирченко отстранили от должности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в посте, размещенном на официальной странице корпуса в Facebook.

Что говорит Сирченко?

"Есть слова, которые трудно произносить вслух. Это - одни из них. Почти 500 дней на должности. Не в тылу. Не на бумаге. На передовой - вместе. Вместе с вами. На одном из самых ожесточенных участков фронта этой войны. Я не был идеальным командиром. На войне идеальных не бывает. Бывало - давил. Ошибался. Молчал, когда нужно было говорить. Но одно я знаю точно. Я никогда не отставал от вас", - пишет военный.

Смотрите также: Попытка прорыва РФ на Славянском направлении: украинские десантники уничтожили МтЛБ и штурмовые группы врага, - 81-я ОАеМБр. ВИДЕО

Причины увольнения

По данным "Украинской правды" от военных в зоне ответственности 11-го корпуса, одной из причин снятия является потеря Сиверска.

Что предшествовало?

В декабре 2025 года СМИ сообщали, что Сиверск в Донецкой области почти полностью утрачен. ВСУ нужны резервы для отбивания.

Впоследствии стало известно, что ВСУ отошли от Сиверска на более выгодные господствующие высоты для ведения устойчивой обороны.

По словам Сырского, в отношении командиров, допустивших потерю Сиверска, представив ложные данные, приняты меры.

Читайте также: Командиров 54-й ОМБр и 10-й ОГШБр снимают с должностей после потери Сиверска, - СМИ