Новости Ситуация в Северске на Донетчине
Командира 11-го корпуса Сирченко сняли с должности. СМИ пишут, что из-за потери Сиверска

Сиверск потерян

Командира 11-го армейского корпуса Сергея Сирченко отстранили от должности. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в посте, размещенном на официальной странице корпуса в Facebook

Что говорит Сирченко?

"Есть слова, которые трудно произносить вслух. Это - одни из них. Почти 500 дней на должности. Не в тылу. Не на бумаге. На передовой - вместе. Вместе с вами. На одном из самых ожесточенных участков фронта этой войны. Я не был идеальным командиром. На войне идеальных не бывает. Бывало - давил. Ошибался. Молчал, когда нужно было говорить. Но одно я знаю точно. Я никогда не отставал от вас", - пишет военный.

Сергей Сирченко

Причины увольнения

По данным "Украинской правды" от военных в зоне ответственности 11-го корпуса, одной из причин снятия является потеря Сиверска.

Что предшествовало?

А коли творожнікова знімуть з посади?🤔
11.04.2026 09:26 Ответить
Тоді, коли верховного блазня знімуть.
11.04.2026 09:40 Ответить
це кiнцевий кисломолочний продукт.)
11.04.2026 09:41 Ответить
Тобто не за втрату особового складу, це можна?
11.04.2026 09:29 Ответить
"Ни шагу назад". "Удержать любой ценой". "Бабы еще нарожают". "Война все спишет".
11.04.2026 09:46 Ответить
11.04.2026 09:55 Ответить
А за втрату частини Курської області і потім частини Сумської області кого звільнили?
11.04.2026 09:44 Ответить
Відправили у відставку начальника генштабу Анатолія Баргилевича. Але там також бусифікованими рабами воювали, на яких неможливо покластися.
11.04.2026 09:52 Ответить
Стрімкий відступ з позицій на висотах біля Білогорівки та здача Сіверська противнику без бою інакше як зрадою чи бездарним управлінням військами пояснити неможливо.
І втрати під час такого "вирівнювання фронту" були значними. Бо відступ цей відбувся карколомно й хаотично, а не як продуманий і підготовлений маневр.
11.04.2026 09:44 Ответить
Бо в ЗСУ не передбачений відступ. Сирський тримає людей до смерті. А ще на бусифікованих рабів покластися не можна - це лише питання де буде обвал фронту.
11.04.2026 09:49 Ответить
Вина Генштабу і Сирського особисто у цьому провалі - не менша від командувача 11-го корпусу.
11.04.2026 09:57 Ответить
А що для вас "провал"? Втрата військових чи втрата територій?
11.04.2026 09:59 Ответить
 
 