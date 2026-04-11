Командира 11 корпусу Сірченка зняли з посади. ЗМІ пишуть, що через втрату Сіверська
Командира 11 армійського корпусу Сергія Сірченка зняли з посади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у дописі, який розміщено на офіційній фб-сторінці корпусу.
Що каже Сірченко?
"Є слова, які важко говорити вголос. Це - одні з них. Майже 500 днів на посаді. Не в тилу. Не на папері. На передовій - разом. Разом з вами. На одному з найзапекліших відтинків фронту цієї війни. Я не був ідеальним командиром. На війні ідеальних не буває. Бувало - тиснув. Помилявся. Мовчав, коли треба було говорити. Але одне я знаю точно. Я ніколи не ставав за вами", - пише військовий.
Причини звільнення
За даними "Української правди" від військових у зоні відповідальності 11-го корпусу, однією з причин зняття є втрата Сіверська.
Що передувало?
- У грудні 2025 року ЗМІ повідомляли, що Сіверськ на Донеччині майже повністю втрачений. ЗСУ потрібні резерви для відбиття.
- Згодом стало відомо, що ЗСУ відійшли від Сіверська на вигідніші панівні висоти для ведення стійкої оборони.
- За словами Сирського, щодо командирів, які допустили втрату Сіверська, подаючи неправдиві дані, вжито заходів.
Топ коментарі
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