Командира 11 корпусу Сірченка зняли з посади. ЗМІ пишуть, що через втрату Сіверська

Командира 11 армійського корпусу Сергія Сірченка зняли з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у дописі, який розміщено на офіційній фб-сторінці корпусу.

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Що каже Сірченко?

"Є слова, які важко говорити вголос. Це - одні з них. Майже 500 днів на посаді. Не в тилу. Не на папері. На передовій - разом. Разом з вами. На одному з найзапекліших відтинків фронту цієї війни. Я не був ідеальним командиром. На війні ідеальних не буває. Бувало - тиснув. Помилявся. Мовчав, коли треба було говорити. Але одне я знаю точно. Я ніколи не ставав за вами", - пише військовий.

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Причини звільнення

За даними "Української правди" від військових у зоні відповідальності 11-го корпусу, однією з причин зняття є втрата Сіверська.

Що передувало?

У грудні 2025 року ЗМІ повідомляли, що Сіверськ на Донеччині майже повністю втрачений. ЗСУ потрібні резерви для відбиття.

Згодом стало відомо, що ЗСУ відійшли від Сіверська на вигідніші панівні висоти для ведення стійкої оборони.

За словами Сирського, щодо командирів, які допустили втрату Сіверська, подаючи неправдиві дані, вжито заходів.

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