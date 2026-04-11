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Новини Ситуація в Сіверську на Донеччині
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Командира 11 корпусу Сірченка зняли з посади. ЗМІ пишуть, що через втрату Сіверська

сіверськ втрачено

Командира 11 армійського корпусу Сергія Сірченка зняли з посади. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у дописі, який розміщено на офіційній фб-сторінці корпусу. 

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Що каже Сірченко?

"Є слова, які важко говорити вголос. Це - одні з них. Майже 500 днів на посаді. Не в тилу. Не на папері. На передовій - разом. Разом з вами. На одному з найзапекліших відтинків фронту цієї війни. Я не був ідеальним командиром. На війні ідеальних не буває. Бувало - тиснув. Помилявся. Мовчав, коли треба було говорити. Але одне я знаю точно. Я ніколи не ставав за вами", - пише військовий.

Сергій Сірченко

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Причини звільнення

За даними "Української правди" від військових у зоні відповідальності 11-го корпусу, однією з причин зняття є втрата Сіверська.

Що передувало?

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Автор: 

звільнення (2780) Донецька область (11519) військовослужбовці (5317) Бахмутський район (860) Сіверськ (218)
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Топ коментарі
+28
Тоді, коли верховного блазня знімуть.
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11.04.2026 09:40 Відповісти
+26
А коли творожнікова знімуть з посади?🤔
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11.04.2026 09:26 Відповісти
+18
А за втрату частини Курської області і потім частини Сумської області кого звільнили?
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11.04.2026 09:44 Відповісти

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