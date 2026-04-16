Верим, что возмездие за невинно пролитую кровь неизбежно настигнет российских преступников и тех, кто их поддерживает, - заявление Всеукраинского Совета Церквей

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций осудил очередной террористический акт России против Украины, совершенный оккупантами этой ночью.

Об этом говорится в заявлении ВСЦиРО, передает Цензор.НЕТ.

Возмездие для российских преступников

Так, в заявлении отмечается, что накануне Пасхи и после праздника - в самые священные и торжественные дни для миллионов христиан - российскоегосударство-террорист постоянно обстреливает ракетами и дронами украинские города, жилую и энергетическую инфраструктуру Украины, целенаправленно атакует и разрушает жилые дома и убивает мирных людей, в том числе детей.

"Верим, что справедливый Божий суд и возмездие за невинно пролитую кровь неизбежно обрушится на российских преступников и тех, кто их поддерживает", - говорится в заявлении.

Нет срока давности

Также в Совете Церквей отметили, что для международного осуждения преступлений РФ против человечности, совершенных ею в Украине, также нет и не может быть срока давности.

"Молимся за людей, пострадавших от российского террора - пусть Бог укрепит и утешит их. Благодарим украинских защитников, медиков и спасателей за самоотверженное служение!

Благодарим всех и каждого, кто стоит на стороне добра и кто в это мрачное время новых российских террористических атак солидарен с украинским народом и поддерживает Украину", - добавляется в заявлении.

Что предшествовало

В Совете Церквей напомнили, что ночью 16 апреля 2026 года Российская Федерация в очередной раз осуществила террористические обстрелы Киева, Днепра, Харькова, Одессы и других украинских городов баллистическими и крылатыми ракетами и дронами. В результате российских атак погибло не менее 14 человек, среди них 12-летний ребенок, ранения получили более 80 человек, повреждены многие жилые дома, учебные заведения и другие гражданские объекты.

