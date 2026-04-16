Верим, что возмездие за невинно пролитую кровь неизбежно настигнет российских преступников и тех, кто их поддерживает, - заявление Всеукраинского Совета Церквей

Заявление ВРЦиРО относительно атаки РФ

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций осудил очередной террористический акт России против Украины, совершенный оккупантами этой ночью.

Об этом говорится в заявлении ВСЦиРО, передает Цензор.НЕТ.

Возмездие для российских преступников

Так, в заявлении отмечается, что накануне Пасхи и после праздника - в самые священные и торжественные дни для миллионов христиан - российскоегосударство-террорист постоянно обстреливает ракетами и дронами украинские города, жилую и энергетическую инфраструктуру Украины, целенаправленно атакует и разрушает жилые дома и убивает мирных людей, в том числе детей.

"Верим, что справедливый Божий суд и возмездие за невинно пролитую кровь неизбежно обрушится на российских преступников и тех, кто их поддерживает", - говорится в заявлении.

Нет срока давности

Также в Совете Церквей отметили, что для международного осуждения преступлений РФ против человечности, совершенных ею в Украине, также нет и не может быть срока давности.

"Молимся за людей, пострадавших от российского террора - пусть Бог укрепит и утешит их. Благодарим украинских защитников, медиков и спасателей за самоотверженное служение!

Благодарим всех и каждого, кто стоит на стороне добра и кто в это мрачное время новых российских террористических атак солидарен с украинским народом и поддерживает Украину", - добавляется в заявлении.

Что предшествовало

В Совете Церквей напомнили, что ночью 16 апреля 2026 года Российская Федерация в очередной раз осуществила террористические обстрелы Киева, Днепра, Харькова, Одессы и других украинских городов баллистическими и крылатыми ракетами и дронами. В результате российских атак погибло не менее 14 человек, среди них 12-летний ребенок, ранения получили более 80 человек, повреждены многие жилые дома, учебные заведения и другие гражданские объекты.

Массированный обстрел 16 апреля

  • В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
  • По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
  • В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.
  • В Одессе в результате двух волн атак погибли 9 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
  • В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
  • В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.

на жаль ми втрачаємо населення швидше і по демографічній ямі - кінець етносу уже неминучий і справа не в війні а у тому що діти виїхали.

По факту за всю історію людства такого демографічного удару ніхто незазнавав
16.04.2026 15:38 Ответить
1500 годах индейцев которые проживали в северной Америке было 7 000 000 в 1900 годах их было 300 000,сейчас опять их 6 000 000, а говоришь такого никогда не было, когда уже будет конец этноса как ты *********
16.04.2026 15:48 Ответить
Кликуша ти прямо пророк ******* баба ванга були часи жорсткіші та Україна вистояла а зараз всякі ухилянти з упадничесько зрадницькими настроями впарюють кауапські наративи
16.04.2026 15:54 Ответить
а може розкажеш в які такі часи діти майже всі виїхали до 14 років і вже вивчили мови і дістали громадянства. А при тому рівень відтворення на жінку - 0.8 - розкажи бо я такого не знаю
16.04.2026 15:56 Ответить
Уиїхали ті що ніколи не були УКРАЇНЦЯМИ а паспорта міграційна продавала на право і ліво та ще цигани і бомжі той хто мав і має кощацький рід і дух захищають Україну
16.04.2026 16:02 Ответить
блін ти серйозно? ДІТИ ВИЇХАЛИ...і якраз що виїхали і україномовні і дуже багато. Так що - не лише ті хто не хоче а просто не бачить сенсу коли у владі всі НЕ УКРАЇНЦІ і пропонують нам нічого крім вічних бід
16.04.2026 16:15 Ответить
чим далі, тим менше віруючих в україні.
всі виїзджають.
всі видужають.
мрію, що релігія, залишиться у минулому.
але, залишаться красиві традиції: різдво, великдень.
і все!!!!!
16.04.2026 15:44 Ответить
Я не вірю ні в бога а тим більше у чорта я вірю в Україну вірю своїм дітям родичяи і друзям які воюють і б,ють свинособак що аж мокрого місця не лишається Все буде Україна Слава Героям смерть ворогам
16.04.2026 15:59 Ответить
нєнє.
не місце гаслам.
сьогодні київ бомбили!
до чого тут, божєнька......
одобряє?
16.04.2026 16:03 Ответить
Яркий блд божий суд....5.45 тіки має судити сучих виродків...
16.04.2026 16:17 Ответить
 
 