Верим, что возмездие за невинно пролитую кровь неизбежно настигнет российских преступников и тех, кто их поддерживает, - заявление Всеукраинского Совета Церквей
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций осудил очередной террористический акт России против Украины, совершенный оккупантами этой ночью.
Об этом говорится в заявлении ВСЦиРО, передает Цензор.НЕТ.
Возмездие для российских преступников
Так, в заявлении отмечается, что накануне Пасхи и после праздника - в самые священные и торжественные дни для миллионов христиан - российскоегосударство-террорист постоянно обстреливает ракетами и дронами украинские города, жилую и энергетическую инфраструктуру Украины, целенаправленно атакует и разрушает жилые дома и убивает мирных людей, в том числе детей.
"Верим, что справедливый Божий суд и возмездие за невинно пролитую кровь неизбежно обрушится на российских преступников и тех, кто их поддерживает", - говорится в заявлении.
Нет срока давности
Также в Совете Церквей отметили, что для международного осуждения преступлений РФ против человечности, совершенных ею в Украине, также нет и не может быть срока давности.
"Молимся за людей, пострадавших от российского террора - пусть Бог укрепит и утешит их. Благодарим украинских защитников, медиков и спасателей за самоотверженное служение!
Благодарим всех и каждого, кто стоит на стороне добра и кто в это мрачное время новых российских террористических атак солидарен с украинским народом и поддерживает Украину", - добавляется в заявлении.
Что предшествовало
В Совете Церквей напомнили, что ночью 16 апреля 2026 года Российская Федерация в очередной раз осуществила террористические обстрелы Киева, Днепра, Харькова, Одессы и других украинских городов баллистическими и крылатыми ракетами и дронами. В результате российских атак погибло не менее 14 человек, среди них 12-летний ребенок, ранения получили более 80 человек, повреждены многие жилые дома, учебные заведения и другие гражданские объекты.
Массированный обстрел 16 апреля
- В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
- По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
- В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.
- В Одессе в результате двух волн атак погибли 9 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
- В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
- В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.
