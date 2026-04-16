Віримо, що відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде до російських злочинців і тих, хто їх підтримує, - заява Всеукраїнської Ради Церков
Всеукраїнська Рада Церков та Релігійних Організації засудила чергову російську терористичну атаку проти України, вчинену окупантами цієї ночі.
Про це йдеться в заяві ВРЦіРО, передає Цензор.НЕТ.
Відплата для російських злочинців
Так, у заяві наголошується, що напередодні Великодня і після свята - у найбільш священні та урочисті дні для мільйонів християн - російська держава-терорист постійно обстрілює ракетами і дронами українські міста, житлову і енергетичну інфраструктуру України, цілеспрямовано атакує і руйнує житлові будинки й вбиває мирних людей, у тому числі дітей.
"Віримо, що справедливий Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців і тих, хто їх підтримує", - йдеться в заяві.
Немає строку давності
Також у Раді Церков зауважили, що для міжнародного засудження злочинів РФ проти людяності, вчинених нею в Україні, також немає і не може бути строку давності.
"Молимось за людей, які постраждали від російського терору - нехай Бог укріпить і утішить їх. Дякуємо українським захисникам, медикам і рятувальникам за самовіддане служіння!
Дякуємо всім і кожному, хто стоїть на стороні добра і хто в цей темний час нових російських терористичних атак солідарний з українським народом й підтримує Україну", - додається в заяві.
Що передувало
У Раді Церков нагадали, що вночі 16 квітня 2026 року Російська Федерація вчергове здійснила терористичні обстріли Києва, Дніпра, Харкова, Одеси та інших українських міст балістичними й крилатими ракетами та дронами. Внаслідок російських атак щонайменше загинуло 14 людей, серед них 12-річна дитина, дістали поранення понад 80 людей, пошкоджено багато житлових будинків, навчальні заклади та інші цивільні обʼєкти.
Масований обстріл 16 квітня
- У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.
- Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.
- У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.
- В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 9 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.
- У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
- У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль