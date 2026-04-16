Віримо, що відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде до російських злочинців і тих, хто їх підтримує, - заява Всеукраїнської Ради Церков

Всеукраїнська Рада Церков та Релігійних Організації засудила чергову російську терористичну атаку проти України, вчинену окупантами цієї ночі.

Про це йдеться в заяві ВРЦіРО, передає Цензор.НЕТ.

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Відплата для російських злочинців

Так, у заяві наголошується, що напередодні Великодня і після свята - у найбільш священні та урочисті дні для мільйонів християн - російська держава-терорист постійно обстрілює ракетами і дронами українські міста, житлову і енергетичну інфраструктуру України, цілеспрямовано атакує і руйнує житлові будинки й вбиває мирних людей, у тому числі дітей.

"Віримо, що справедливий Божий суд і відплата за невинно пролиту кров неминуче прийде на російських злочинців і тих, хто їх підтримує", - йдеться в заяві.

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Немає строку давності

Також у Раді Церков зауважили, що для міжнародного засудження злочинів РФ проти людяності, вчинених нею в Україні, також немає і не може бути строку давності.

"Молимось за людей, які постраждали від російського терору - нехай Бог укріпить і утішить їх. Дякуємо українським захисникам, медикам і рятувальникам за самовіддане служіння!

Дякуємо всім і кожному, хто стоїть на стороні добра і хто в цей темний час нових російських терористичних атак солідарний з українським народом й підтримує Україну", - додається в заяві.

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Що передувало

У Раді Церков нагадали, що вночі 16 квітня 2026 року Російська Федерація вчергове здійснила терористичні обстріли Києва, Дніпра, Харкова, Одеси та інших українських міст балістичними й крилатими ракетами та дронами. Внаслідок російських атак щонайменше загинуло 14 людей, серед них 12-річна дитина, дістали поранення понад 80 людей, пошкоджено багато житлових будинків, навчальні заклади та інші цивільні обʼєкти.

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Масований обстріл 16 квітня