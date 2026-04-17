Более 130 боев произошло за прошедшие сутки: больше всего на Покровском и Константиновском направлениях

За прошедшие сутки на передовой произошло 132 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, использовав 24 ракеты, нанес 78 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9701 дрон-камикадзе и осуществил 3771 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, 142 из них – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка, Покровское, Орестополь, Просяна Днепропетровской области; в Запорожской области от авиаударов пострадали Воздвижская, Гуляйпольская, Копани, Васильевская, Таврийская, Каменка и Ровное.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы и техники противника, пункт управления, пять артиллерийских систем и средство противовоздушной обороны противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник четыре раза атаковал позиции наших защитников, осуществил 78 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Симиновка, Ветеринарное и Старица.

На Купянском направлении, по уточненной информации, враг четыре раза атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Подолы и Куриловка.

На Лиманском направлении противник один раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Миньковка и Никифоровка.

На Константиновском направлении противник совершил 25 атак вблизи Ильиновки, Константиновки, Плещиевки, Степановки, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Муравка, Удачное, Новоалександровка, Покровск, Молодецкое, Котлино.

На Александровском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Калиновское, Березовое и Новоалександровка.

На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Зализнычное, Гуляйполе, Староукраинка, Гуляйпольское, Еленокстантиновка, Заречное и Цветково.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг проводил три безуспешных наступательных действия в сторону Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.