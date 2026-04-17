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Новини Бойові дії на сході Бойові дії на півдні
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Понад 130 боїв відбулося протягом минулої доби: найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. МАПИ

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу 17 квітня

Протягом минулої доби на передовій відбулося 132 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

За уточненою інформацією, вчора противник здійснив два ракетні удари, використавши 24 ракети, завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9701 дрон-камікадзе та здійснив 3771 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, 142 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема у районах населених пунктів Підгаврилівка, Великомихайлівка, Покровське, Орестопіль, Просяна Дніпропетровської області; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівська, Гуляйпільське, Копані, Василівське, Таврійське, Кам’янка та Рівне.

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Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління, п’ять артилерійських систем та засіб протиповітряної оборони противника.

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 Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник чотири рази атакував позиції наших оборонців, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу 17 квітня

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Симинівка, Ветеринарне та Стариця.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу 17 квітня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві РЛС та склади російських окупантів уразили Сили оборони, - Генштаб

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, ворог чотири рази атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Подоли та Курилівка.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу 17 квітня

На Лиманському напрямку противник один раз намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населеного пункту Лиман.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу 17 квітня

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі Ямполя.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу 17 квітня

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Міньківка та Никифорівка.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу 17 квітня

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 25 атак поблизу Іллінівки, Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу 17 квітня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Муравка, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Молодецьке, Котлине.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу 17 квітня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено НПЗ "Туапсинський", засоби ППО, пункти управління та райони зосередження росіян, - Генштаб

На Олександрівському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Калинівське, Березове та Новоолександрівка.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу 17 квітня

На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Гуляйполе, Староукраїнка, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Зарічне та Цвіткове.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу 17 квітня

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу 17 квітня

На Придніпровському напрямку ворог проводив три марні наступальні дії у бік Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу 17 квітня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 316 070 осіб (+1000 за добу), 11 870 танків, 40 160 артсистем, 24 400 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Генштаб ЗС (8703) бойові дії (6147)
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