Украина не примет ультиматум РФ по Донбассу, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не может согласиться на требования России о выводе войск из Донбасса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.
"Украинская сторона готова к безусловному прекращению огня с последующим мониторингом. У нас есть план из 20 пунктов. Да, еще несколько пунктов, более чувствительные пункты не согласованы. И понятно, как Украина могла принять это требование или ультиматум о выводе наших войск из Донбасса? Это невыполнимо", – сказал Сибига во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в пятницу.
Ультиматум РФ по Донбассу неприемлем
Он заявил, что российская сторона также требует установления своей юрисдикции над временно оккупированными территориями Украины, что предполагает введение российской валюты и использование российского флага.
"Украина никогда не примет никакой инициативы ценой нашей территориальной целостности и суверенитета. Это наш подход", – подчеркнул министр.
Что предшествовало?
- Ранее президент Зеленский заявил, что Россия требует, чтобы Украина вывела войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса в течение 2-х месяцев.
- В Кремле заявили, что Украине нужно "уже сегодня" вывести войска из подконтрольных ей частей Донецкой и Луганской областей.
- Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.
- Впоследствии диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.
Рузкіе воювати будуть вічно - бо більше нічого з себе на цій планеті не представляють і якби не війна ніхто б не згадав де вони на карті