Украина не примет ультиматум РФ по Донбассу, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не может согласиться на требования России о выводе войск из Донбасса.

"Украинская сторона готова к безусловному прекращению огня с последующим мониторингом. У нас есть план из 20 пунктов. Да, еще несколько пунктов, более чувствительные пункты не согласованы. И понятно, как Украина могла принять это требование или ультиматум о выводе наших войск из Донбасса? Это невыполнимо", – сказал Сибига во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в пятницу.

Ультиматум РФ по Донбассу неприемлем

Он заявил, что российская сторона также требует установления своей юрисдикции над временно оккупированными территориями Украины, что предполагает введение российской валюты и использование российского флага.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не остановится на Донбассе: попытается захватить Днепр и Харьков, – Зеленский

"Украина никогда не примет никакой инициативы ценой нашей территориальной целостности и суверенитета. Это наш подход", – подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самый сложный период дипломатического трека с США уже позади. У Украины действительно есть козыри, - Сибига