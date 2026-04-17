РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10836 посетителей онлайн
Новости Требования РФ относительно прекращения огня
1 159 9

Украина не примет ультиматум РФ по Донбассу, - Сибига

Украина отвергает требования РФ по Донбассу

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не может согласиться на требования России о выводе войск из Донбасса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Украинская сторона готова к безусловному прекращению огня с последующим мониторингом. У нас есть план из 20 пунктов. Да, еще несколько пунктов, более чувствительные пункты не согласованы. И понятно, как Украина могла принять это требование или ультиматум о выводе наших войск из Донбасса? Это невыполнимо", – сказал Сибига во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме в пятницу.

Он заявил, что российская сторона также требует установления своей юрисдикции над временно оккупированными территориями Украины, что предполагает введение российской валюты и использование российского флага.

"Украина никогда не примет никакой инициативы ценой нашей территориальной целостности и суверенитета. Это наш подход", – подчеркнул министр.

Что предшествовало?

Автор: 

россия (97185) Украина (44288) Донбасс (26310) Сибига Андрей (867)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось багато оцього недодипломата сьогодні, членограя хочеш по відосиках переграти?
показать весь комментарий
17.04.2026 13:40 Ответить
і що буде далі коли Славянсько-краматорська конгломерація буде в оточенні? Сьогодні здали три села в Донецькій області , це здача чи ні ще?
показать весь комментарий
17.04.2026 13:52 Ответить
Що означає "здали"?
показать весь комментарий
17.04.2026 13:54 Ответить
Те і значить. Чи вони під контролем України?
показать весь комментарий
17.04.2026 14:27 Ответить
по перше не здали а відступили. По друге якщо ви як дехто думає що як тільки Рузкіе захватять донецьку область то настане МИР і ЩАСТЯ - то розуму в вас небагато.

Рузкіе воювати будуть вічно - бо більше нічого з себе на цій планеті не представляють і якби не війна ніхто б не згадав де вони на карті
показать весь комментарий
17.04.2026 14:00 Ответить
А здали і відступили - це дві великі різниці? Чи Ви любитель красивих синонімів?
показать весь комментарий
17.04.2026 14:08 Ответить
Ну ок, відступили. Але цей відступ триває кожен день. Мир та шастя настане тільки у вашій голові. Потрібні нестандартні рішення та тиск на сша . Ви краще скажіть чим донецька область краща за Харьківську,Запорізьку,Дніпропетровську,Сумську? Де фронт рухається в наш бік. Влада каже згодні по лінії фронту. А де ця лінія буде через півроку?????
показать весь комментарий
17.04.2026 14:25 Ответить
Сдача Донбасса это капитуляция. Война будет считаться проигранной. Зеленского захотят отправить в тюрьму. Начнется закручивание гаек. Итог в любом случае будет плачевный.
показать весь комментарий
17.04.2026 14:11 Ответить
А луганська область це Донбас? А Курахово,Торецьк.Авдіївка ? Вони під чиїм контролем? Що буде завтра?
показать весь комментарий
17.04.2026 14:26 Ответить
 
 