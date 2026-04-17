Україна не прийме ультиматум РФ щодо Донбасу, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не може погодитися на вимоги Росії про виведення військ з Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

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"Українська сторона готова до безумовного припинення вогню з подальшим моніторингом. У нас є план із 20 пунктів. Так, ще кілька пунктів, більш чутливі пункти не узгоджені. І зрозуміло, як Україна могла прийняти цю вимогу чи ультиматум щодо виведення наших військ з Донбасу? Це нездійсненно", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.

Ультиматум РФ щодо Донбасу неприйнятний

Він заявив, що російська сторона також вимагає встановлення своєї юрисдикції над тимчасово окупованими територіями України, що передбачає запровадження російської валюти та використання російського прапора.

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"Україна ніколи не прийме жодної ініціативи ціною нашої територіальної цілісності та суверенітету. Це наш підхід", – підкреслив міністр.

Що передувало?

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