Україна не прийме ультиматум РФ щодо Донбасу, - Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна не може погодитися на вимоги Росії про виведення військ з Донбасу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.
"Українська сторона готова до безумовного припинення вогню з подальшим моніторингом. У нас є план із 20 пунктів. Так, ще кілька пунктів, більш чутливі пункти не узгоджені. І зрозуміло, як Україна могла прийняти цю вимогу чи ультиматум щодо виведення наших військ з Донбасу? Це нездійсненно", – сказав Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі у п’ятницю.
Ультиматум РФ щодо Донбасу неприйнятний
Він заявив, що російська сторона також вимагає встановлення своєї юрисдикції над тимчасово окупованими територіями України, що передбачає запровадження російської валюти та використання російського прапора.
"Україна ніколи не прийме жодної ініціативи ціною нашої територіальної цілісності та суверенітету. Це наш підхід", – підкреслив міністр.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що Росія вимагає, щоб Україна вивела війська з підконтрольної Києву території Донбасу протягом 2-х місяців.
- У Кремлі заявили, що Україні треба "вже сьогодні" вивести війська з підконтрольних їй частин Донецької та Луганської областей.
- Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.
- Згодом диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя. Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.
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