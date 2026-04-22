Обзор противоминного тральщика класса Alkmaar, который Украина получит от Нидерландов, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Украина получит от Нидерландовминный тральщик Zr.Ms. Makkum класса Alkmaar. В составе ВМС судно будет носить название "Генічеськ" - в честь корабля, погибшего при выполнении боевой задачи в июне 2022 года около Кинбурнской косы.

О его характеристиках рассказали в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Назначение тральщиков класса Alkmaar

Как отмечается, главная задача противоминных тральщиков класса Alkmaar – обеспечение безопасности моря, прибрежных вод и устьев гаваней от морских мин, а также защита военно-морских соединений в районах минной опасности.

Кроме того, эти суда могут применяться и для поддержки наземных операций с моря, в частности для разминирования прибрежных полос перед высадкой десанта с моря.

Также они могут привлекаться для поиска затонувших судов и потерянных контейнеров, представляющих угрозу судоходству.

Технические характеристики

Противоминные тральщики класса Alkmaar имеют следующие характеристики:

Экипаж: 28–38 человек;

водоизмещение: 543 т;

длина: 51,5 м;

ширина: 8,9 м;

осадка: 3,8 м;

максимальная скорость: 13 узлов (~ 24 км/ч).

Сообщается, что силовая установка включает дизельный двигатель для переходов на большие расстояния, а также систему вспомогательных двигателей, обеспечивающих точное маневрирование при выполнении противоминных операций.

Гидроакустика и подводные дроны

В Минобороны рассказали, что корабли оснащены корпусной гидроакустической станцией (Hull Mounted Sonar), предназначенной для обнаружения подводных объектов, в частности мин.

В сложных гидрологических условиях дополнительно применяются дистанционно управляемые подводные аппараты и буксируемые или переменноглубинные системы наблюдения, позволяющие уточнять характеристики обнаруженных объектов.

Командно-информационная система обеспечивает интеграцию данных с датчиков, управление противоминными средствами и координацию действий экипажа.

Чем обезвреживают мины

Так, корабли имеют легкое стрелковое вооружение, в частности - крупнокалиберные пулеметы, для самообороны.

Основными средствами обезвреживания мин являются дистанционно управляемые подводные аппараты (ROV), в частности - типа SeaFox. Они используются для идентификации подводных объектов и, в случае подтверждения угрозы, - их уничтожения с помощью взрывного заряда, доставляемого непосредственно к цели.

Также могут привлекаться водолазы для выполнения специальных взрывных работ.

Из чего изготовлен корпус

Корпус кораблей изготовлен из немагнитных материалов (стеклопластика на основе полиэстера), что позволяет минимизировать риск срабатывания мин с магнитными детонаторами. Надстройка выполнена из легких сплавов.

Использование таких материалов является стандартным решением для противоминных кораблей, поскольку стальные корпуса создают магнитное поле, которое может активировать минные взрывные устройства.

Значение тральщика "Генічеськ" для Украины

"Генічеськ" станет пятым судном среди тех, которые получит Украина. Четыре предыдущих передали Великобритания, Бельгия и Нидерланды: "Черкаси", "Чернігів" (класс Sandown), "Маріуполь" и "Мелітополь" (класс Alkmaar).

Планируется, что новый корабль примет участие в учениях Sea Breeze в 2027 году.

"Пока что все пять судов будут базироваться в Великобритании. После завершения войны они будут участвовать в разминировании акватории и существенно усилят возможности ВМС ВС Украины", - добавили в Минобороны.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Нидерланды подготовят экипаж из украинских военных и в июне передадут противоминный корабль класса Alkmaar.