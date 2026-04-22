Огляд протимінного тральщика класу Alkmaar, який Україна отримає від Нідерландів, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА
Україна отримає від Нідерландів мінний тральщик Zr.Ms. Makkum класу Alkmaar. У складі ВМС судно матиме назву "Генічеськ" – на честь корабля, втраченого під час виконання бойового завдання у червні 2022 року біля Кінбурнської коси.
Про його характеристики розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Призначення тральщиків класу Alkmaar
Як зазначається, головне завдання протимінних тральщиків класу Alkmaar – забезпечення безпеки моря, прибережних вод і гирл гаваней від морських мін, а також захист військово-морських зʼєднань у районах мінної небезпеки.
Крім того, ці судна можуть застосовуватися і для підтримки наземних операцій з моря, зокрема для розмінування прибережних смуг перед десантом з моря.
Також вони можуть залучатися для пошуку затонулих суден і загублених контейнерів, що становлять загрозу судноплавству.
Технічні характеристики
Протимінні тральщики класу Alkmaar мають такі характеристики:
- екіпаж: 28–38 осіб;
- водотоннажність: 543 т;
- довжина: 51,5 м;
- ширина: 8,9 м;
- осадка: 3,8 м;
- максимальна швидкість: 13 вузлів (~ 24 км/год).
Повідомляється, що силова установка включає дизельний двигун для переходів на великі відстані, а також систему допоміжних рушіїв, що забезпечують точне маневрування під час виконання протимінних операцій.
Гідроакустика та підводні дрони
У Міноборони розповіли, що кораблі оснащені корпусною гідроакустичною станцією (Hull Mounted Sonar), призначеною для виявлення підводних об’єктів, зокрема мін.
У складних гідрологічних умовах додатково застосовуються дистанційно керовані підводні апарати та буксировані або змінноглибинні системи спостереження, що дозволяють уточнювати характеристики виявлених об’єктів.
Командно-інформаційна система забезпечує інтеграцію даних із сенсорів, управління протимінними засобами та координацію дій екіпажу.
Чим знешкоджують міни
Так, кораблі мають легке стрілецьке озброєння, зокрема великокаліберні кулемети, для самооборони.
Основними засобами знешкодження мін є дистанційно керовані підводні апарати (ROV), зокрема типу SeaFox. Вони використовуються для ідентифікації підводних об’єктів і, у разі підтвердження загрози, – їхнього знищення за допомогою підривного заряду, що доставляється безпосередньо до цілі.
Також можуть залучатися водолази для виконання спеціальних підривних робіт.
З чого виготовлено корпус
Корпус кораблів виготовлений із немагнітних матеріалів (склопластику на основі поліестеру), що дозволяє мінімізувати ризик спрацювання мін із магнітними детонаторами. Надбудова виконана з легких сплавів.
Застосування таких матеріалів є стандартним рішенням для протимінних кораблів, оскільки сталеві корпуси створюють магнітне поле, яке може активувати мінні вибухові пристрої.
Значення тральщика "Генічеськ" для України
"Генічеськ" стане пʼятим судном серед тих, які отримає Україна. Чотири попередні передали Велика Британія, Бельгія та Нідерланди: "Черкаси", "Чернігів", (клас Sandown) "Маріуполь" і "Мелітополь" (клас Alkmaar).
Планується, що новий корабель візьме участь у навчаннях Sea Breeze у 2027 році.
"Поки що всі пʼять суден базуватимуться у Великій Британії. Після завершення війни вони братимуть участь у розмінуванні акваторії та суттєво посилить спроможності ВМС ЗС України", - додали в Міноборони.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Нідерланди підготують екіпаж з українськими військовими та в червні передадуть протимінний корабель класу Alkmaar.
