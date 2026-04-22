Огляд протимінного тральщика класу Alkmaar, який Україна отримає від Нідерландів, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Україна отримає від Нідерландів мінний тральщик Zr.Ms. Makkum класу Alkmaar. У складі ВМС судно матиме назву "Генічеськ" – на честь корабля, втраченого під час виконання бойового завдання у червні 2022 року біля Кінбурнської коси.

Про його характеристики розповіли в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Україна отримає від Нідерландів тральщик класу Alkmaar
Призначення тральщиків класу Alkmaar

Як зазначається, головне завдання протимінних тральщиків класу Alkmaar – забезпечення безпеки моря, прибережних вод і гирл гаваней від морських мін, а також захист військово-морських зʼєднань у районах мінної небезпеки.

Крім того, ці судна можуть застосовуватися і для підтримки наземних операцій з моря, зокрема для розмінування прибережних смуг перед десантом з моря.

Також вони можуть залучатися для пошуку затонулих суден і загублених контейнерів, що становлять загрозу судноплавству.

Технічні характеристики

Україна отримає від Нідерландів тральщик класу Alkmaar
Протимінні тральщики класу Alkmaar мають такі характеристики:

  • екіпаж: 28–38 осіб;
  • водотоннажність: 543 т;
  • довжина: 51,5 м;
  • ширина: 8,9 м;
  • осадка: 3,8 м;
  • максимальна швидкість: 13 вузлів (~ 24 км/год).

Повідомляється, що силова установка включає дизельний двигун для переходів на великі відстані, а також систему допоміжних рушіїв, що забезпечують точне маневрування під час виконання протимінних операцій.

Гідроакустика та підводні дрони

У Міноборони розповіли, що кораблі оснащені корпусною гідроакустичною станцією (Hull Mounted Sonar), призначеною для виявлення підводних об’єктів, зокрема мін.

У складних гідрологічних умовах додатково застосовуються дистанційно керовані підводні апарати та буксировані або змінноглибинні системи спостереження, що дозволяють уточнювати характеристики виявлених об’єктів.

Командно-інформаційна система забезпечує інтеграцію даних із сенсорів, управління протимінними засобами та координацію дій екіпажу.

Чим знешкоджують міни

Так, кораблі мають легке стрілецьке озброєння, зокрема великокаліберні кулемети, для самооборони.

Основними засобами знешкодження мін є дистанційно керовані підводні апарати (ROV), зокрема типу SeaFox. Вони використовуються для ідентифікації підводних об’єктів і, у разі підтвердження загрози, – їхнього знищення за допомогою підривного заряду, що доставляється безпосередньо до цілі.

Також можуть залучатися водолази для виконання спеціальних підривних робіт.

З чого виготовлено корпус

Корпус кораблів виготовлений із немагнітних матеріалів (склопластику на основі поліестеру), що дозволяє мінімізувати ризик спрацювання мін із магнітними детонаторами. Надбудова виконана з легких сплавів.

Застосування таких матеріалів є стандартним рішенням для протимінних кораблів, оскільки сталеві корпуси створюють магнітне поле, яке може активувати мінні вибухові пристрої.

Значення тральщика "Генічеськ" для України

"Генічеськ" стане пʼятим судном серед тих, які отримає Україна. Чотири попередні передали Велика Британія, Бельгія та Нідерланди: "Черкаси", "Чернігів", (клас Sandown) "Маріуполь" і "Мелітополь" (клас Alkmaar).

Планується, що новий корабель візьме участь у навчаннях Sea Breeze у 2027 році.

"Поки що всі пʼять суден базуватимуться у Великій Британії. Після завершення війни вони братимуть участь у розмінуванні акваторії та суттєво посилить спроможності ВМС ЗС України", - додали в Міноборони.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Нідерланди підготують екіпаж з українськими військовими та в червні передадуть протимінний корабель класу Alkmaar.

І толку, від Англії вже 4 отримали і де вони ?
22.04.2026 13:00 Відповісти
Не нада картинки. Пам'ятаю американські катери з музею. Скільки років цьому Алькмару.
22.04.2026 13:00 Відповісти
і англійські катери і голандський корабель (колишні, тепер вони юридично українські) можуть легко прибути до України через Майнський канал між Рейном і Дунаєм, якби виникла така потреба зараз у ВСУ, фарватер Дунаю це міжнародні води, крім того за Бєлградською конвенцією 1948 року ним вільно можуть проходити і військові кораблі придунайських країн, однією з яких є Україна, хоч Орбан пришелепкуватий, на інкасаторів нападає, міг би брутально порушити конвенцію, але його скоро при владі не буде
22.04.2026 13:37 Відповісти
Від Англії тільки два трильщики (клас Sandown), ще три від Нідерландів (клас Alkmaar). Зараз вони не в Україні тому що в Чорне море їх і не пропустять, і на даний час вони там не потрібні.
22.04.2026 13:39 Відповісти
Стільки,скільки латвійському підводному човну.
22.04.2026 13:17 Відповісти
Ці кораблі достатньо ******* навіть для НАТО, а для України такий клас взагалі межа мрій.
22.04.2026 13:41 Відповісти
Назвіть хоча б один музейний катер який отримала Україна.
22.04.2026 14:28 Відповісти
Ну, таке ..Для "годиться".
22.04.2026 13:19 Відповісти
А що Вас би задовільнила не для годиться? Німітц чи Тікондеорога? Після війни ними буде прикольно чистити Чорне море від кацапських мін.
22.04.2026 13:43 Відповісти
Аби вони ще дожили до "після війни". Задовільнив би еквівалент ракетами цій мішені для "шахедів".
22.04.2026 17:16 Відповісти
Згоден з першим реченням але до чого тут ракети і "Шахеди"? Це шакучі мін з вузьким але край необхідним ПІСЛЯ війни функціоналом.
23.04.2026 11:23 Відповісти
Ну як це "до чого". Ну стоїть корито в порту. Лети БПЛА та їбаш. Ви бачите де ділися кацапи зі своїм так званим "флотом".? Та навіть в Новорасєйську ми їх достаємо. Ну таке..Пояснюю елементарні речі.🥴
23.04.2026 13:26 Відповісти
і англійські катери і голандський корабель (колишні, тепер вони юридично українські) можуть легко прибути до України через Майнський канал між Рейном і Дунаєм, якби виникла така потреба зараз у ВСУ, фарватер Дунаю це міжнародні води, крім того за Бєлградською конвенцією 1948 року ним вільно можуть проходити і військові кораблі придунайських країн, однією з яких є Україна, хоч Орбан пришелепкуватий, на інкасаторів нападає, міг би брутально порушити конвенцію, але його скоро при владі не буде
22.04.2026 13:37 Відповісти
Ви вірно підмітили: "...якби виникла така потреба зараз у ВСУ...".
22.04.2026 13:44 Відповісти
Дешевле отдать чем утилизировать.
22.04.2026 15:12 Відповісти
 
 