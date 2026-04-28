РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8795 посетителей онлайн
Новости Запрет Telegram
2 613 27

Закон №11115 касается не только Telegram, но и других соцсетей, - Юрчишин

Регулирование деятельности Telegram в Украине: зачем нужен законопроект?

Законопроект №11115 о "регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация" создает рамки для всех социальных сетей, а не только для Telegram.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат Ярослав Юрчишин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Этот закон не направлен против Telegram. Он создает рамки для всех социальных сетей. То есть если в Тик-Токе начинается продажа наркотиков, и Тик-Ток решил не делиться с нами информацией, к ним это будет применяться так же, как и к любой другой платформе: к корпорации Мета, то есть Фейсбуку, Инстаграму и т.д.", - объяснил парламентарий.

Читайте также: Анонимные Telegram-каналы стали инструментом манипуляции и угрозой для государства, - Биденко

"Единственный нюанс, который на самом деле важен, - это система собственности. Потому что есть обоснованные опасения, что в системе владельцев Telegram есть прогосударственные российские фонды. И здесь возникает ситуация, которая уже опирается на то, что в действующем законодательстве у нас, в Украине, нельзя сотрудничать с субъектами страны-агрессора - в частности, с теми, кто фактически поддерживает войну России в Украине. Здесь создаются условия для введения санкций.

А Telegram даже на международной арене не раскрыл свою бенефициарную структуру. Дуров заявляет, что владельцы - это он и его брат. Какие доли, кто дополнительно инвестирует в Telegram (а это не дешевая игрушка) - этой информации ни у кого нет. Поэтому в данном случае этот компонент можно рассматривать как направленный на выявление недобросовестных сетей, где спрятаны российские деньги. И, соответственно, какие-то меры по ним", - отметил нардеп.

В то же время Юрчишин не уверен, что закон будет принят.

"Единственный случай, когда он точно будет принят - это очередной теракт с использованием Telegram. Громкий теракт. Насколько это вероятно? Очень вероятно. Мы, как реактивная демократия, начинаем говорить о важных вещах не тогда, когда можем делать это с холодным рассудком. А тогда, когда возникают какие-то сложные проблемы", - подытожил парламентарий.

Подробнее о регулировании Telegram и работе СМИ читайте в интервью Ярослава Юрчишина по ссылке.

Читайте: Сегодня анонимные Telegram-каналы работают с украинской властью, а завтра могут уже с РФ, - Юрчишин

Что предшествовало?

Смотрите: Владелец Telegram-канала "Инсайдер" Сахаров, имеющий бронь в СБУ, обладает элитным автопарком и жильем в Конча-Заспе

Автор: 

Юрчишин Ярослав (185) социальные сети (633) Telegram (170)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Телеграм типа плохой,его нужно прищучить,а то,что под куполом голосуют только за конверты в он типа не замечает и не считает нужным что-то делать.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:44 Ответить
+4
Прямо как в России с реестрацией всех блогеров и объявлением их инагентами? У нас такое хотела еще Тимошенко провернуть в конце нулевых с помощью Портнова. Портнов умер, но дело его живет.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:50 Ответить
+3
Плющить будут тех кто не нравится власти, а власть у нас не образец патриотизма и никогда не будет.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
невігластво кацапів зашкаліваєт:

досі прізвища з закінченням на "-шин" були щирими західноукраїнськими, як люди, які їх мають, зокрема, пан Юрчишин з Західної України.
депутат Юрчишин має патріотичні переконання і діяльність.

.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:41 Ответить
Быть патриотом это значит угнетать своих сограждан?
показать весь комментарий
28.04.2026 15:43 Ответить
кацапомовних т.зв. "своих сАграждан" треба угнєтать та плющіть, по опрєдєлєнію !

молодець, пан Юрчишин !

.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:53 Ответить
плющить треба по Закону і суду.

до 2019-го влада Порошенко була взірцем Патріотизму та Державності !

ЗЄлєнь згине, а Українська Держава буде жити тисячу років !

.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:59 Ответить
Люди в своей массе эгоистичны и ограниченны в своем мышлении. Оттого нельзя писать законов, которыми могут злоупотреблять. Это базовое право демократичного законодательства.

Или наоборот можно написать закон, который легко использовать потом для злоупотребления. И это такой закон.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:05 Ответить
много буков по кацапськи:

"бла-бла-бла"

.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:09 Ответить
Пояснюю: узкоязичних просять заткатися.
показать весь комментарий
28.04.2026 17:33 Ответить
Алекс Мышкевич ти бовдур - Яросла́в Рома́нович Юрчи́шин (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1980 1980, Мирне, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Плесецького району, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Архангельска область, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР)
показать весь комментарий
28.04.2026 16:13 Ответить
А "Медведчук", "Шуфрич" - наскільки "щироукраїнські"? Вибач, "сержанте караульної служби", що переступив через власну самозаборону тобі писать , щоб лишній раз не стикаться з твоєю тупістю, але на цей раз ти перевершив самого себе...
показать весь комментарий
28.04.2026 16:25 Ответить
на нєпріятность нариваєшся, палітрук!

киш назад за свою власну самозаборону і рило не висовуй !

.
показать весь комментарий
29.04.2026 00:35 Ответить
зверніть увагу, тєлєгу захищають виключно кацапомовні !

.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:11 Ответить
Північна Корея при легітимному і його міндічах покажеться Українцям демократією
показать весь комментарий
28.04.2026 16:13 Ответить
А звідки ти взяв, що Юрчишин - кацап?
показать весь комментарий
28.04.2026 16:44 Ответить
svetoslav17 а ти пошукай, чи мізків не вистачає перевірити ?
показать весь комментарий
28.04.2026 17:05 Ответить
так і знав). Аби ляпнути)). Ляпай далі, іксперд.
показать весь комментарий
28.04.2026 20:43 Ответить
Щоб контролювати потрібно все фільтрувати, може хочуть через окремий сервер все пропускати як на РФ чи КНР?, але занадто дороге це задоволення)
показать весь комментарий
28.04.2026 15:40 Ответить
1. є низка всім відомих телєг з кацапським наративами, для прикладу, "лєгітімний", "джокер" і т д.
3. є елементарні програми, які проганяють контент по ключових словах, а зараз і за допомогою ШІ.
4. нарешті, і головне, реєстрація власника канала !
гониш антиукраїнську пургу - відповідай по криміналу !

.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:46 Ответить
бо за кожний "базар" треба нести відповідальність !

.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:54 Ответить
2. ?
показать весь комментарий
28.04.2026 15:53 Ответить
тєлєграм кацапський !

а отже, плАхой за визначенням !

.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:50 Ответить
Я за блокування всього московського , мені без різниці.
А от український ватсап від українця Яна Кума чіпати не можна - це наше все
показать весь комментарий
28.04.2026 16:17 Ответить
В очко себе те сучьи законы затусуйте... сами затусуйте, пока этим народ не занялся...
показать весь комментарий
28.04.2026 16:23 Ответить
Не совсем понимаю, чем поможет этот закон. Особенно с телеграммом. Ну положит телеграм болт на мнение юрчишина. И что дальше? - заблокируете телеграм? Сомневаюсь. Тем более, что потренировавшись на срашке, телеграм уже со встроенным VPN.
показать весь комментарий
28.04.2026 16:26 Ответить
 
 