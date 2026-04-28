Закон №11115 касается не только Telegram, но и других соцсетей, - Юрчишин
Законопроект №11115 о "регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация" создает рамки для всех социальных сетей, а не только для Telegram.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат Ярослав Юрчишин.
Что известно?
"Этот закон не направлен против Telegram. Он создает рамки для всех социальных сетей. То есть если в Тик-Токе начинается продажа наркотиков, и Тик-Ток решил не делиться с нами информацией, к ним это будет применяться так же, как и к любой другой платформе: к корпорации Мета, то есть Фейсбуку, Инстаграму и т.д.", - объяснил парламентарий.
"Единственный нюанс, который на самом деле важен, - это система собственности. Потому что есть обоснованные опасения, что в системе владельцев Telegram есть прогосударственные российские фонды. И здесь возникает ситуация, которая уже опирается на то, что в действующем законодательстве у нас, в Украине, нельзя сотрудничать с субъектами страны-агрессора - в частности, с теми, кто фактически поддерживает войну России в Украине. Здесь создаются условия для введения санкций.
А Telegram даже на международной арене не раскрыл свою бенефициарную структуру. Дуров заявляет, что владельцы - это он и его брат. Какие доли, кто дополнительно инвестирует в Telegram (а это не дешевая игрушка) - этой информации ни у кого нет. Поэтому в данном случае этот компонент можно рассматривать как направленный на выявление недобросовестных сетей, где спрятаны российские деньги. И, соответственно, какие-то меры по ним", - отметил нардеп.
В то же время Юрчишин не уверен, что закон будет принят.
"Единственный случай, когда он точно будет принят - это очередной теракт с использованием Telegram. Громкий теракт. Насколько это вероятно? Очень вероятно. Мы, как реактивная демократия, начинаем говорить о важных вещах не тогда, когда можем делать это с холодным рассудком. А тогда, когда возникают какие-то сложные проблемы", - подытожил парламентарий.
Что предшествовало?
- Ранее в Киберполиции заявили, что Telegram не предоставляет информацию об администраторах каналов.
- Согласно данным опроса, 76% украинцев против блокировки Telegram, но поддерживают более активный контроль со стороны правоохранительных органов.
- Известно, что комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики единогласно поддержал законопроект №11115 о регулировании деятельности Telegram в Украине.
Или наоборот можно написать закон, который легко использовать потом для злоупотребления. И это такой закон.
3. є елементарні програми, які проганяють контент по ключових словах, а зараз і за допомогою ШІ.
4. нарешті, і головне, реєстрація власника канала !
гониш антиукраїнську пургу - відповідай по криміналу !
А от український ватсап від українця Яна Кума чіпати не можна - це наше все