Закон №11115 касается не только Telegram, но и других соцсетей, - Юрчишин

Законопроект №11115 о "регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация" создает рамки для всех социальных сетей, а не только для Telegram.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, народный депутат Ярослав Юрчишин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Этот закон не направлен против Telegram. Он создает рамки для всех социальных сетей. То есть если в Тик-Токе начинается продажа наркотиков, и Тик-Ток решил не делиться с нами информацией, к ним это будет применяться так же, как и к любой другой платформе: к корпорации Мета, то есть Фейсбуку, Инстаграму и т.д.", - объяснил парламентарий.

"Единственный нюанс, который на самом деле важен, - это система собственности. Потому что есть обоснованные опасения, что в системе владельцев Telegram есть прогосударственные российские фонды. И здесь возникает ситуация, которая уже опирается на то, что в действующем законодательстве у нас, в Украине, нельзя сотрудничать с субъектами страны-агрессора - в частности, с теми, кто фактически поддерживает войну России в Украине. Здесь создаются условия для введения санкций.

А Telegram даже на международной арене не раскрыл свою бенефициарную структуру. Дуров заявляет, что владельцы - это он и его брат. Какие доли, кто дополнительно инвестирует в Telegram (а это не дешевая игрушка) - этой информации ни у кого нет. Поэтому в данном случае этот компонент можно рассматривать как направленный на выявление недобросовестных сетей, где спрятаны российские деньги. И, соответственно, какие-то меры по ним", - отметил нардеп.

В то же время Юрчишин не уверен, что закон будет принят.

"Единственный случай, когда он точно будет принят - это очередной теракт с использованием Telegram. Громкий теракт. Насколько это вероятно? Очень вероятно. Мы, как реактивная демократия, начинаем говорить о важных вещах не тогда, когда можем делать это с холодным рассудком. А тогда, когда возникают какие-то сложные проблемы", - подытожил парламентарий.

Что предшествовало?

Ранее в Киберполиции заявили, что Telegram не предоставляет информацию об администраторах каналов.

Согласно данным опроса, 76% украинцев против блокировки Telegram, но поддерживают более активный контроль со стороны правоохранительных органов.

Известно, что комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики единогласно поддержал законопроект №11115 о регулировании деятельности Telegram в Украине.

