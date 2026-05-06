Удар РФ по Запорожью: 18 человек - в больницах, 4 - в тяжелом состоянии

Удар по Запорожью 5 мая

18 человек в настоящее время находятся в больницах, в том числе четверо - в тяжелом состоянии; растет число пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки на Запорожье.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Состояние раненых

Как отмечается, к медикам уже обратились 43 человека в возрасте от 20 до 66 лет. Восемнадцать раненых госпитализированы.

Состояние четырех медики оценивают как тяжелое, 14 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Остальные пострадавшие после получения медицинской помощи лечатся дома.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что РФ атаковала КАБами несколько предприятий в Запорожье, известно о 12 погибших.

Обстрелы Украины вечером 5 мая

  • Также вечером войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру: 4 человека погибли, есть пострадавшие.
  • Кроме того, россияне сбросили на центр Краматорска Донецкой области 3 фугасных авиабомбы, в результате чего, по меньшей мере, 5 человек погибли, еще 12 - ранены.

Захистити місто від кабів не можемо, знищити носії нема чим, пора людей з міста евакуювати, бо РФ не зупиниться, а ми щодня поновлюватимемо сумну статистику.
06.05.2026 08:13 Ответить
Херсон круглодобово розносять, а люди там живуть. Важко, тяжко, та живуть. Бо одним нікуди, іншим ніяк, другим треба там бути, бо то є така робота, тому, що там живуть люди. Так що, не треба панікувати та скІглити (с). Зараз усім не весело.
06.05.2026 08:28 Ответить
За непроведену евакуацію з Херсону, Запоріжжя та інших прифронтових населених пунктів Зеленського та уряд будуть судити після війни!
06.05.2026 11:06 Ответить
 
 