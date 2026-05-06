Удар РФ по Запорожью: 18 человек - в больницах, 4 - в тяжелом состоянии
18 человек в настоящее время находятся в больницах, в том числе четверо - в тяжелом состоянии; растет число пострадавших в результате вчерашней вражеской атаки на Запорожье.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Состояние раненых
Как отмечается, к медикам уже обратились 43 человека в возрасте от 20 до 66 лет. Восемнадцать раненых госпитализированы.
Состояние четырех медики оценивают как тяжелое, 14 человек находятся в состоянии средней тяжести.
Остальные пострадавшие после получения медицинской помощи лечатся дома.
Что предшествовало?
Накануне сообщалось, что РФ атаковала КАБами несколько предприятий в Запорожье, известно о 12 погибших.
Обстрелы Украины вечером 5 мая
- Также вечером войска РФ нанесли ракетный удар по Днепру: 4 человека погибли, есть пострадавшие.
- Кроме того, россияне сбросили на центр Краматорска Донецкой области 3 фугасных авиабомбы, в результате чего, по меньшей мере, 5 человек погибли, еще 12 - ранены.
