Удар РФ по Запоріжжю: 18 людей у лікарнях, 4 - у важкому стані

Удар по Запоріжжю 5 травня

18 людей наразі в лікарнях, в тому числі четверо - важкі, збільшується кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Стан поранених

Як зазначається, до медиків уже звернулися 43 людини, віком від 20 до 66 років. Вісімнадцять поранених ушпиталені.

Стан чотирьох медики оцінюють, як важкий, 14 людей у стані середньої тяжкості.

Інші постраждалі після отримання медичної допомоги лікуються вдома.

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що РФ атакувала КАБами кілька підприємств у Запоріжжі, відомо 12 загиблих.

Обстріли України ввечері 5 травня

  • Також увечері війська РФ також вдарили окупанти вдарили ракетою по Дніпру: 4 людей загинули, є постраждалі.
  • Крім того, росіяни скинули на центр Краматорська Донецької області 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 12 - поранені.

Захистити місто від кабів не можемо, знищити носії нема чим, пора людей з міста евакуювати, бо РФ не зупиниться, а ми щодня поновлюватимемо сумну статистику.
06.05.2026 08:13 Відповісти
Херсон круглодобово розносять, а люди там живуть. Важко, тяжко, та живуть. Бо одним нікуди, іншим ніяк, другим треба там бути, бо то є така робота, тому, що там живуть люди. Так що, не треба панікувати та скІглити (с). Зараз усім не весело.
06.05.2026 08:28 Відповісти
За непроведену евакуацію з Херсону, Запоріжжя та інших прифронтових населених пунктів Зеленського та уряд будуть судити після війни!
06.05.2026 11:06 Відповісти
 
 