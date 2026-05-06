1 047 3
Удар РФ по Запоріжжю: 18 людей у лікарнях, 4 - у важкому стані
18 людей наразі в лікарнях, в тому числі четверо - важкі, збільшується кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Стан поранених
Як зазначається, до медиків уже звернулися 43 людини, віком від 20 до 66 років. Вісімнадцять поранених ушпиталені.
Стан чотирьох медики оцінюють, як важкий, 14 людей у стані середньої тяжкості.
Інші постраждалі після отримання медичної допомоги лікуються вдома.
Що передувало?
Напередодні повідомлялося, що РФ атакувала КАБами кілька підприємств у Запоріжжі, відомо 12 загиблих.
Обстріли України ввечері 5 травня
- Також увечері війська РФ також вдарили окупанти вдарили ракетою по Дніпру: 4 людей загинули, є постраждалі.
- Крім того, росіяни скинули на центр Краматорська Донецької області 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 12 - поранені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
BOITAN NICOLAE
показати весь коментар06.05.2026 08:13 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Огусто
показати весь коментар06.05.2026 08:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Igor Liashenko #598365
показати весь коментар06.05.2026 11:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль