Удар РФ по Запоріжжю: 18 людей у лікарнях, 4 - у важкому стані

18 людей наразі в лікарнях, в тому числі четверо - важкі, збільшується кількість постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Стан поранених

Як зазначається, до медиків уже звернулися 43 людини, віком від 20 до 66 років. Вісімнадцять поранених ушпиталені.

Стан чотирьох медики оцінюють, як важкий, 14 людей у стані середньої тяжкості.

Інші постраждалі після отримання медичної допомоги лікуються вдома.

Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що РФ атакувала КАБами кілька підприємств у Запоріжжі, відомо 12 загиблих.

Обстріли України ввечері 5 травня

Також увечері війська РФ також вдарили окупанти вдарили ракетою по Дніпру: 4 людей загинули, є постраждалі.

Крім того, росіяни скинули на центр Краматорська Донецької області 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 12 - поранені.

