Мерц о визите Фицо в Москву: Очень досадно. Мы будем говорить с ним об этом

Мерц раскритиковал визит Фицо в Москву

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ему "очень жаль" из-за визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Мерц сказал на совместном с премьером Швеции пресс-брифинге в Стокгольме 9 мая.

Что известно

В частности, канцлера спросили о его отношении к тому, что словацкий премьер Роберт Фицо в этот день находится в Москве и встречался с российским диктатором.

"Роберт Фицо знает, что у нас по этому поводу нет общих взглядов. Мне очень досадно из-за этого (его визита. – Ред.). Мы будем говорить с ним об этом дне в Москве. Мы сегодня здесь, в Стокгольме, отмечаем День Европы. А это – нечто иное", – отметил Мерц.

Что предшествовало

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве во время визита 9 мая.

  • Роберт Фицо ранее сообщил, что во время поездки планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата и провести короткую встречу с российским диктатором. При этом он подчеркнул, что не будет участвовать в военном параде.
  • СМИ сообщили, что Фицо передаст Путину послание от Зеленского.
  • Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не передавал российскому диктатору Владимиру Путину никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского.

Фицо Роберт (323) Фридрих Мерц (423)
Топ комментарии
Говорити треба було до того, а не після того як цьому вилупку дозволели литіти через всю Європу.
показать весь комментарий
09.05.2026 20:35 Ответить
Одна чорна вівця фіцо, всю отару лайном московським обмазала!!
показать весь комментарий
09.05.2026 20:42 Ответить
Так, просто після цього його решта не прийме і воно буде спати поза кошарою. В там полює ботоксний вовк. Он Лукашенко вже вполював.
показать весь комментарий
09.05.2026 21:44 Ответить
Фрідріх Куколдерц.
показать весь комментарий
09.05.2026 20:46 Ответить
По попкє йому надають.
показать весь комментарий
09.05.2026 20:48 Ответить
И знов,кому шо,а Мища за попки...А представь Миша еще его в красных труселях...и он бежит по Красной площади....и манит...манит тебя...говорит-возьми меня Миша Тьфу,Гомосеки!
показать весь комментарий
09.05.2026 21:14 Ответить
У мишани просто одни мужские попки в голове
показать весь комментарий
09.05.2026 22:47 Ответить
Тиж сам полiзеш цiлуватись до х-ла, як трампон в анкорiджi) 😬
показать весь комментарий
09.05.2026 20:52 Ответить
Так йому прикро за то шо хтось проліз перед ним.
показать весь комментарий
09.05.2026 21:18 Ответить
Они в евпропке будут в очередь выстраиваться, макрон будет всех расталкивать чтобы чмокнуть чоколадный глаз путьке первым. Боюсь у других нет шансов🤣
показать весь комментарий
09.05.2026 22:50 Ответить
чекайте на болгарина та чеха!
їх легіон!!!
показать весь комментарий
09.05.2026 20:57 Ответить
Говоріть, говоріть. Можете навіть пальчиком так... суворо...
показать весь комментарий
09.05.2026 21:08 Ответить
Більше сенсу говорити з проституткою про цнотливість.
показать весь комментарий
09.05.2026 21:11 Ответить
Робіку око на сраку натягне?
показать весь комментарий
09.05.2026 21:28 Ответить
Надо было оставить там , дав добро Украинским дронам. Жаль. Слава Украине!
показать весь комментарий
09.05.2026 21:33 Ответить
А что так. Не по чину первый полез в переговорщики?
показать весь комментарий
09.05.2026 22:44 Ответить
Читаю коменти і бачу, що всі такі вумні...аж страшно....диванні експерди. Якби диванні експерди знали, скільки праці Мерц вклав в підтримку України і скільки заболотного лайна він вигріб з Європи, то трохи б думали головою, а не іншим місцем.
показать весь комментарий
09.05.2026 23:52 Ответить
 
 