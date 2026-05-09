Мерц о визите Фицо в Москву: Очень досадно. Мы будем говорить с ним об этом

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ему "очень жаль" из-за визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Мерц сказал на совместном с премьером Швеции пресс-брифинге в Стокгольме 9 мая.

Что известно

В частности, канцлера спросили о его отношении к тому, что словацкий премьер Роберт Фицо в этот день находится в Москве и встречался с российским диктатором.

"Роберт Фицо знает, что у нас по этому поводу нет общих взглядов. Мне очень досадно из-за этого (его визита. – Ред.). Мы будем говорить с ним об этом дне в Москве. Мы сегодня здесь, в Стокгольме, отмечаем День Европы. А это – нечто иное", – отметил Мерц.

Что предшествовало

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве во время визита 9 мая.

Роберт Фицо ранее сообщил, что во время поездки планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата и провести короткую встречу с российским диктатором. При этом он подчеркнул, что не будет участвовать в военном параде.

СМИ сообщили, что Фицо передаст Путину послание от Зеленского.

Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо не передавал российскому диктатору Владимиру Путину никаких посланий от президента Украины Владимира Зеленского.

