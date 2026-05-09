Мерц про візит Фіцо до Москви: Дуже прикро. Ми говоритимемо з ним про це

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що йому "дуже прикро" через візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви 9 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Мерц сказав на спільному з прем’єром Швеції пресбрифінгу у Стокгольмі 9 травня.

Що відомо

Так, канцлера запитали про його ставлення до того, що словацький прем’єр Роберт Фіцо цього дня перебуває у Москві та зустрічався з російським диктатором.

"Роберт Фіцо знає, що у нас з цього приводу не спільні погляди. Мені дуже прикро за це (його візит. – Ред.). Ми говоритимемо з ним щодо цього дня у Москві. Ми сьогодні тут, у Стокгольмі, відзначаємо День Європи. А це – дещо інше", – зауважив Мерц.

Що передувало

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві під час візиту 9 травня.

Роберт Фіцо раніше повідомив, що під час поїздки планує покласти квіти до могили невідомого солдата та провести коротку зустріч із російським диктатором. При цьому він підкреслив, що не братиме участі у військовому параді.

ЗМІ повідомили, що Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського.

Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не переказував російському диктатору Володимиру Путіну жодних послань від президента України Володимира Зеленського.

Читайте: Війна в Україні добігає кінця, - прем’єр Словаччини Фіцо у Москві