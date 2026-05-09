Мерц про візит Фіцо до Москви: Дуже прикро. Ми говоритимемо з ним про це

Мерц розкритикував візит Фіцо до Москви

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що йому "дуже прикро" через візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви 9 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Мерц сказав на спільному з прем’єром Швеції пресбрифінгу у Стокгольмі 9 травня.

Що відомо

Так, канцлера запитали про його ставлення до того, що словацький прем’єр Роберт Фіцо цього дня перебуває у Москві та зустрічався з російським диктатором.

"Роберт Фіцо знає, що у нас з цього приводу не спільні погляди. Мені дуже прикро за це (його візит. – Ред.). Ми говоритимемо з ним щодо цього дня у Москві. Ми сьогодні тут, у Стокгольмі, відзначаємо День Європи. А це – дещо інше", – зауважив Мерц.

Що передувало

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві під час візиту 9 травня.

  • Роберт Фіцо раніше повідомив, що під час поїздки планує покласти квіти до могили невідомого солдата та провести коротку зустріч із російським диктатором. При цьому він підкреслив, що не братиме участі у військовому параді.
  • ЗМІ повідомили, що Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського.
  • Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не переказував російському диктатору Володимиру Путіну жодних послань від президента України Володимира Зеленського.

Фіцо Роберт (361) Мерц Фрідріх (431)
Одна чорна вівця фіцо, всю отару лайном московським обмазала!!
09.05.2026 20:42
Говорити треба було до того, а не після того як цьому вилупку дозволели литіти через всю Європу.
09.05.2026 20:35
Фрідріх Куколдерц.
формулювання гера Мерца більш ніж промовисте:
"Ми сьогодні тут, в Стокгольмі відзначаємо День Європи.
А це - дещо інше... вівця ти, фіцо !"

пригостить гер Мерц фіцу ще й кавою і какавою - без єс-овських грошей залишить як найбільший донор союзу.

.
10.05.2026 03:16
Так, просто після цього його решта не прийме і воно буде спати поза кошарою. В там полює ботоксний вовк. Он Лукашенко вже вполював.
09.05.2026 21:44
фіцо поскромничав.
він не чорна, а "паршива вівця, яка все стадо псує"

.
10.05.2026 03:19
По попкє йому надають.
09.05.2026 20:48
И знов,кому шо,а Мища за попки...А представь Миша еще его в красных труселях...и он бежит по Красной площади....и манит...манит тебя...говорит-возьми меня Миша Тьфу,Гомосеки!
09.05.2026 21:14
У мишани просто одни мужские попки в голове
09.05.2026 22:47
Тиж сам полiзеш цiлуватись до х-ла, як трампон в анкорiджi) 😬
09.05.2026 20:52
Так йому прикро за то шо хтось проліз перед ним.
09.05.2026 21:18
Они в евпропке будут в очередь выстраиваться, макрон будет всех расталкивать чтобы чмокнуть чоколадный глаз путьке первым. Боюсь у других нет шансов🤣
09.05.2026 22:50
чекайте на болгарина та чеха!
їх легіон!!!
09.05.2026 20:57
вони - ніщєброди-реципієнти !

Урсула за порушення ордунгу ЄС швидко знайде в них проблеми з судочинством і демократією.
за що позбавить грошей, як орбана.

.
10.05.2026 03:22
Говоріть, говоріть. Можете навіть пальчиком так... суворо...
09.05.2026 21:08
Більше сенсу говорити з проституткою про цнотливість.
09.05.2026 21:11
Робіку око на сраку натягне?
09.05.2026 21:28
буде фіцо кофе сьорбати відрами в буфеті на європейських самітах.

лішенєц !

.
10.05.2026 03:24
Надо было оставить там , дав добро Украинским дронам. Жаль. Слава Украине!
09.05.2026 21:33
А что так. Не по чину первый полез в переговорщики?
09.05.2026 22:44
Читаю коменти і бачу, що всі такі вумні...аж страшно....диванні експерди. Якби диванні експерди знали, скільки праці Мерц вклав в підтримку України і скільки заболотного лайна він вигріб з Європи, то трохи б думали головою, а не іншим місцем.
09.05.2026 23:52
 
 