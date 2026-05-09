Мерц про візит Фіцо до Москви: Дуже прикро. Ми говоритимемо з ним про це
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що йому "дуже прикро" через візит прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви 9 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Мерц сказав на спільному з прем’єром Швеції пресбрифінгу у Стокгольмі 9 травня.
Що відомо
Так, канцлера запитали про його ставлення до того, що словацький прем’єр Роберт Фіцо цього дня перебуває у Москві та зустрічався з російським диктатором.
"Роберт Фіцо знає, що у нас з цього приводу не спільні погляди. Мені дуже прикро за це (його візит. – Ред.). Ми говоритимемо з ним щодо цього дня у Москві. Ми сьогодні тут, у Стокгольмі, відзначаємо День Європи. А це – дещо інше", – зауважив Мерц.
Що передувало
Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві під час візиту 9 травня.
- Роберт Фіцо раніше повідомив, що під час поїздки планує покласти квіти до могили невідомого солдата та провести коротку зустріч із російським диктатором. При цьому він підкреслив, що не братиме участі у військовому параді.
- ЗМІ повідомили, що Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського.
- Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не переказував російському диктатору Володимиру Путіну жодних послань від президента України Володимира Зеленського.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Ми сьогодні тут, в Стокгольмі відзначаємо День Європи.
А це - дещо інше... вівця ти, фіцо !"
пригостить гер Мерц фіцу ще й кавою і какавою - без єс-овських грошей залишить як найбільший донор союзу.
.
він не чорна, а "паршива вівця, яка все стадо псує"
.
їх легіон!!!
Урсула за порушення ордунгу ЄС швидко знайде в них проблеми з судочинством і демократією.
за що позбавить грошей, як орбана.
.
лішенєц !
.