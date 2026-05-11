Экс-судья Тандыр был мозговым центром группы, захватывавшей квартиры умерших, - ГБР

В конце прошлой недели ГБР сообщило о раскрытии схемы захвата квартир умерших с участием бывшего судьи из Макарова, который в 2023 году сбил военного на блокпосту в Киеве.

Из материалов дела известно, что речь идет об экс-судье Алексее Тандыре.

Как работала схема?

Как отмечается, схема действовала в течение 2021-23 годов. Злоумышленники тщательно готовились к преступлению, отрабатывали механизмы взаимодействия и реализации задуманного. Им удалось завладеть 5 квартирами в Одесской и Киевской громадах. Они намеревались завладеть еще одной квартирой, однако в финале истории у владельцев оказалась наследница и преступный умысел сорвался.

"Основной замысел группы заключался в том, чтобы найти квартиру, владелец которой умер и не оставил наследника. Они оформляли фиктивный договор купли-продажи на имущество и через фиктивные судебные решения передавали право собственности доверенным лицам", - пояснили в ГБР.

Кто руководил процессом?

Следствие установило, что судья, который позже попал в ДТП, его адвокат и бывший государственный исполнитель были мозговым центром группы.

Ранее сообщалось, что экс-судье Тандыру сообщили о новом подозрении: он участвовал в схеме захвата квартир умерших.

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

24 января 2026 года ЕСПЧ постановил, что содержание Тандыра под стражей без права на залог нарушает ст. 5 Конвенции о правах человека, ему назначили €2100 компенсации.

26 января бывшему судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, разрешили выйти из СИЗО под залог в 119 млн грн.

