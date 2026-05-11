Экс-судья Тандыр был мозговым центром группы, захватывавшей квартиры умерших, - ГБР
В конце прошлой недели ГБР сообщило о раскрытии схемы захвата квартир умерших с участием бывшего судьи из Макарова, который в 2023 году сбил военного на блокпосту в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Из материалов дела известно, что речь идет об экс-судье Алексее Тандыре.
Как работала схема?
Как отмечается, схема действовала в течение 2021-23 годов. Злоумышленники тщательно готовились к преступлению, отрабатывали механизмы взаимодействия и реализации задуманного. Им удалось завладеть 5 квартирами в Одесской и Киевской громадах. Они намеревались завладеть еще одной квартирой, однако в финале истории у владельцев оказалась наследница и преступный умысел сорвался.
"Основной замысел группы заключался в том, чтобы найти квартиру, владелец которой умер и не оставил наследника. Они оформляли фиктивный договор купли-продажи на имущество и через фиктивные судебные решения передавали право собственности доверенным лицам", - пояснили в ГБР.
Кто руководил процессом?
Следствие установило, что судья, который позже попал в ДТП, его адвокат и бывший государственный исполнитель были мозговым центром группы.
Ранее сообщалось, что экс-судье Тандыру сообщили о новом подозрении: он участвовал в схеме захвата квартир умерших.
Дело судьи Алексея Тандыра
Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.
Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.
27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.
Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.
В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
24 января 2026 года ЕСПЧ постановил, что содержание Тандыра под стражей без права на залог нарушает ст. 5 Конвенции о правах человека, ему назначили €2100 компенсации.
26 января бывшему судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, разрешили выйти из СИЗО под залог в 119 млн грн.
