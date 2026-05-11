Экс-судья Тандыр был мозговым центром группы, захватывавшей квартиры умерших, - ГБР

Алексей Тандир

В конце прошлой недели ГБР сообщило о раскрытии схемы захвата квартир умерших с участием бывшего судьи из Макарова, который в 2023 году сбил военного на блокпосту в Киеве.

Из материалов дела известно, что речь идет об экс-судье Алексее Тандыре.

Как работала схема?

Как отмечается, схема действовала в течение 2021-23 годов. Злоумышленники тщательно готовились к преступлению, отрабатывали механизмы взаимодействия и реализации задуманного. Им удалось завладеть 5 квартирами в Одесской и Киевской громадах. Они намеревались завладеть еще одной квартирой, однако в финале истории у владельцев оказалась наследница и преступный умысел сорвался.

"Основной замысел группы заключался в том, чтобы найти квартиру, владелец которой умер и не оставил наследника. Они оформляли фиктивный договор купли-продажи на имущество и через фиктивные судебные решения передавали право собственности доверенным лицам", - пояснили в ГБР.

Кто руководил процессом?

Следствие установило, что судья, который позже попал в ДТП, его адвокат и бывший государственный исполнитель были мозговым центром группы.

Ранее сообщалось, что экс-судье Тандыру сообщили о новом подозрении: он участвовал в схеме захвата квартир умерших.

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

24 января 2026 года ЕСПЧ постановил, что содержание Тандыра под стражей без права на залог нарушает ст. 5 Конвенции о правах человека, ему назначили €2100 компенсации.

26 января бывшему судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, разрешили выйти из СИЗО под залог в 119 млн грн.

+17
Хтось здивований,а інвалідність він мав?
показать весь комментарий
11.05.2026 13:05 Ответить
+10
Решта наших бравих суддів поза підозрою? А якщо перевірити?
показать весь комментарий
11.05.2026 13:09 Ответить
+7
Ну да, і усунення непорозуміння на посту президента теж не на часі.
Таким чином, цей самий довгоочікуваний "час" взагалі ніколи не настане.
показать весь комментарий
11.05.2026 13:17 Ответить
Був мозговим центром, чи організатором та керівником?
11.05.2026 13:08
показать весь комментарий
11.05.2026 13:08 Ответить
Набагато легше сказати ким він став.А став офірним цапом-відбувайлом,"козлом отпущєнія"...або опущєнія...Мозковий центр з мозком в задниці...
11.05.2026 13:54
показать весь комментарий
11.05.2026 13:54 Ответить
Не на часі.Чвари під час війни ні до чого.
11.05.2026 13:14
показать весь комментарий
11.05.2026 13:14 Ответить
Ні-ні,бо Європа грошей не дасть
показать весь комментарий
11.05.2026 13:18 Ответить
В ЄС хто Україну поведе?Тільки Вова
11.05.2026 13:19
показать весь комментарий
11.05.2026 13:19 Ответить
сарказм
показать весь комментарий
11.05.2026 13:20 Ответить
це вже сором чи ще ні, блд!!!
показать весь комментарий
11.05.2026 13:16 Ответить
З якимось Вовою взагалі ніщо
показать весь комментарий
11.05.2026 13:17 Ответить
иудей перевысил парашенку с его свинярчуками в миллиарды раз
11.05.2026 13:24
показать весь комментарий
11.05.2026 13:24 Ответить
Якби не гади свинарчуки, то маса української техніки стояла б металоломом. А так - було чим зустріти кацапів.
11.05.2026 14:52
показать весь комментарий
11.05.2026 14:52 Ответить
Країна хапуг і мародерів
показать весь комментарий
11.05.2026 13:40 Ответить
Так може закандирити Тандира в такий тандир, щоб він звідти років через 20 вийшов! Якщо доживе, звичайно...
11.05.2026 13:41
показать весь комментарий
11.05.2026 13:41 Ответить
Таких персонажів в судовій системі багато бо десятиліттями працював і працює негативний відбір. Замість людей честі, совісті, професіоналізму - хітровани, решали, проблемні діти судей, прокурорів, генералів, махінатори, шукачі легких грошей, безкарності і т.п. Ось і закономірний результат - система гнила наскрізь з самого верху( Кнезев голова ВС України під слідством за хабар у мільони доларів). Очищення та реформа неможлива. Високі з/п та захмарні пенсії не допомогли.
11.05.2026 13:49
показать весь комментарий
11.05.2026 13:49 Ответить
В статті трохи не правда.
який у 2023 році вбив військового на блокпосту у Києві.
показать весь комментарий
11.05.2026 13:58 Ответить
Банди суддів, прокурорів, ментів роздирають Україну...
11.05.2026 14:05
показать весь комментарий
11.05.2026 14:05 Ответить
На дибу тварину.
показать весь комментарий
11.05.2026 14:15 Ответить
Ви ще перевірти адвокатів і нотаріусів, причому кожного, от де діти лейтенанта шмідта. Там це норма.
11.05.2026 14:45
показать весь комментарий
11.05.2026 14:45 Ответить
Ха. При ДТП в авто Тендира пасажиром був його старший приятель - зам голови Врп і який до цього часу гальмує процес.
11.05.2026 15:02
показать весь комментарий
11.05.2026 15:02 Ответить
Так, і прокурорські прикрили в свій час, цього щура та максимально гальмували ведення досудового слідства. Таке враження, що в них там якась кругова порука діє.
11.05.2026 18:01
показать весь комментарий
11.05.2026 18:01 Ответить
Людина виграла тендер серед суддів:відновлення квартир (євроремонт і т.д.) за свою мізерну зарплату за європейськими стандартами і тільки потім продаж квартир ветеранам праці за низькими цінами, треба враховувати
11.05.2026 16:35
показать весь комментарий
11.05.2026 16:35 Ответить
 
 