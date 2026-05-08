Экс-судье Тандыру сообщили о новом подозрении: участвовал в схеме захвата квартир умерших, - ГБР. ФОТО
Раскрыта схема захвата квартир умерших с участием бывшего судьи, сбившего военного на блокпосту.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
В Бюро напомнили, что судья в мае 2023 года за рулем автомобиля сбил военнослужащего на блокпосту в Киевской области, а также причастен к незаконному завладению квартирами умерших людей в Киеве и Одессе.
"По данным следствия, бывший судья был участником масштабной преступной организации, которая через фиктивные долги, поддельные документы и "нужные" судебные решения незаконно завладевала квартирами.
К схеме были привлечены должностные лица государственной исполнительной службы, адвокат и другие сообщники. Они подбирали жилье людей, которые умерли или не имели наследников, изготавливали фальшивые договоры займа на миллионы гривен, а затем через суды и исполнительную службу оформляли недвижимость на подставных лиц", — говорится в сообщении.
Как работала схема?
В ГБР рассказали, что схема была четко налажена, работала поэтапно.
Участники:
- создавали фиктивные долги между подконтрольными лицами;
- подавали в суд поддельные иски;
- получали решения о взыскании несуществующих долгов;
- через исполнительную службу обращали взыскание на квартиры;
- оформляли право собственности на чужое имущество;
- после этого продавали квартиры третьим лицам.
Всего в материалах фигурируют как минимум 6 квартир в Киеве и Одессе. Часть из них должна была перейти в собственность территориальных громад как выморочное наследство, однако вместо этого недвижимость оказывалась в руках участников сделки.
Перечень недвижимости
- квартира на улице Межовой в Киеве — убытки более 1,2 млн грн;
- квартира на Червонопольской в столице — более 1,27 млн грн;
- квартира на улице Степана Олийныка — почти 1,94 млн грн;
- квартира на улице Героев Севастополя — более 1,43 млн грн;
- квартира в центре Одессы — более 1,8 млн грн;
- еще одну квартиру в Киеве фигуранты не успели окончательно переоформить из-за появления законного наследника.
"Бывший судья принимал решения на основании заведомо поддельных документов и фактически помогал легализовать незаконный захват недвижимости", — говорится в сообщении.
В настоящее время судье сообщено о подозрении в участии в преступной организации по ч. 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.
По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о бывшем председателе Макаровского райсуда Киевской области Алексее Тандыре.
Дело судьи Алексея Тандыра
Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.
Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.
27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.
Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.
В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
24 января 2026 года ЕСПЧ постановил, что содержание Тандыра под стражей без права на залог нарушает ст. 5 Конвенции о правах человека, ему назначили €2100 компенсации.
26 января бывшему судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, разрешили выйти из СИЗО под залог в 119 млн грн.
зло"Тандири" завжди повертаються..... не вірите? - спитайте Тигибко.