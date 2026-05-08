Экс-судье Тандыру сообщили о новом подозрении: участвовал в схеме захвата квартир умерших, - ГБР. ФОТО

Раскрыта схема захвата квартир умерших с участием бывшего судьи, сбившего военного на блокпосту.

В Бюро напомнили, что судья в мае 2023 года за рулем автомобиля сбил военнослужащего на блокпосту в Киевской области, а также причастен к незаконному завладению квартирами умерших людей в Киеве и Одессе.

"По данным следствия, бывший судья был участником масштабной преступной организации, которая через фиктивные долги, поддельные документы и "нужные" судебные решения незаконно завладевала квартирами.

К схеме были привлечены должностные лица государственной исполнительной службы, адвокат и другие сообщники. Они подбирали жилье людей, которые умерли или не имели наследников, изготавливали фальшивые договоры займа на миллионы гривен, а затем через суды и исполнительную службу оформляли недвижимость на подставных лиц", — говорится в сообщении.

Как работала схема?

В ГБР рассказали, что схема была четко налажена, работала поэтапно. 

Участники: 

  • создавали фиктивные долги между подконтрольными лицами;
  • подавали в суд поддельные иски;
  • получали решения о взыскании несуществующих долгов;
  •  через исполнительную службу обращали взыскание на квартиры;
  • оформляли право собственности на чужое имущество;
  • после этого продавали квартиры третьим лицам.

Всего в материалах фигурируют как минимум 6 квартир в Киеве и Одессе. Часть из них должна была перейти в собственность территориальных громад как выморочное наследство, однако вместо этого недвижимость оказывалась в руках участников сделки.

Перечень недвижимости

  • квартира на улице Межовой в Киеве — убытки более 1,2 млн грн;
  • квартира на Червонопольской в столице — более 1,27 млн грн;
  • квартира на улице Степана Олийныка — почти 1,94 млн грн;
  • квартира на улице Героев Севастополя — более 1,43 млн грн;
  • квартира в центре Одессы — более 1,8 млн грн;
  • еще одну квартиру в Киеве фигуранты не успели окончательно переоформить из-за появления законного наследника.

"Бывший судья принимал решения на основании заведомо поддельных документов и фактически помогал легализовать незаконный захват недвижимости", — говорится в сообщении.

В настоящее время судье сообщено о подозрении в участии в преступной организации по ч. 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о бывшем председателе Макаровского райсуда Киевской области Алексее Тандыре.

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

24 января 2026 года ЕСПЧ постановил, что содержание Тандыра под стражей без права на залог нарушает ст. 5 Конвенции о правах человека, ему назначили €2100 компенсации.

26 января бывшему судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, разрешили выйти из СИЗО под залог в 119 млн грн.

Втіче падло.
08.05.2026 18:41 Ответить
для нього у пеклі вже персональний тандир розкочегарений.
08.05.2026 18:48 Ответить
Це,за табелем суддів, провінційний нікому особливо не відомий суддя...Якби не збив військового - досі "судив би" да не судим був би....Ця схема не тільки є однією з старіших у судах, але безсоромно кожного дня використовується практично усіма суддями..при чому апеляційні суди підтримують рішення першої інстанції...Віджимають таким чином і земельні ділянки в найкращих місцях України...Що цікаво,навіть при викритті судді у незаконному рішенні, таке рішення тільки відміняється, а під вирок йдуть не організатори і судді,а підставні особи,яких використовували "в сліпу"...Суддів "судять" роками....десятиліттями та без вироків...Слава Україні!
08.05.2026 18:55 Ответить
життєво потрібна РЕАЛЬНА реформа судової влади. Ні косметичні прикраси часів Ющенко, Порошенко, ні поблажливо ставлення до злодіїв у мантіях часів Бандюковича та Зелі. Без цього не буде майбутнього і не навести ладу а ні у МВС, ГП, суспільстві в цілому. Тіількі вибірність судей на суворо визначений час, зі звітом після заверщення терміну судівства. А то зростили касту недоторканих з привілеями більше ніж у депутатів ВР
08.05.2026 19:02 Ответить
Не допоможе. Потрібне тотальна заміна всієї юридичної гілки разом з професурою в навчальних юридичних закладах. Бо ще з студентських років закладають систему корупції. Як це зробити інша справа. Може винаймати закордонних спеціалістів.
08.05.2026 20:19 Ответить
Це той, що здав на аналізи на алкоголь замість власної сечі воду з крана із плювком слини, щоби співпало ДНК.
08.05.2026 19:16 Ответить
я не помилився,назвавши суддів та прокурорів кремлівською бандою.. Згадаймо рух фут.фанатів 13 рік за батька і сина Павлюченків, яких засудили за злочин проти судді якогось.. Не якогось.. це бандити... Чому не садять суддів у нас?? то відповідь ясна - бандит свого не садить..
08.05.2026 20:29 Ответить
Вот это мастер на все руки, настоящий судья-многостаночник!
09.05.2026 00:36 Ответить
Непокарене зло "Тандири" завжди повертаються..... не вірите? - спитайте Тигибко.
09.05.2026 02:21 Ответить
 
 