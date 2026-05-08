Экс-судье Тандыру сообщили о новом подозрении: участвовал в схеме захвата квартир умерших, - ГБР. ФОТО

Раскрыта схема захвата квартир умерших с участием бывшего судьи, сбившего военного на блокпосту.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В Бюро напомнили, что судья в мае 2023 года за рулем автомобиля сбил военнослужащего на блокпосту в Киевской области, а также причастен к незаконному завладению квартирами умерших людей в Киеве и Одессе.

"По данным следствия, бывший судья был участником масштабной преступной организации, которая через фиктивные долги, поддельные документы и "нужные" судебные решения незаконно завладевала квартирами.

К схеме были привлечены должностные лица государственной исполнительной службы, адвокат и другие сообщники. Они подбирали жилье людей, которые умерли или не имели наследников, изготавливали фальшивые договоры займа на миллионы гривен, а затем через суды и исполнительную службу оформляли недвижимость на подставных лиц", — говорится в сообщении.

Как работала схема?

В ГБР рассказали, что схема была четко налажена, работала поэтапно.

Участники:

создавали фиктивные долги между подконтрольными лицами;

подавали в суд поддельные иски;

получали решения о взыскании несуществующих долгов;

через исполнительную службу обращали взыскание на квартиры;

оформляли право собственности на чужое имущество;

после этого продавали квартиры третьим лицам.

Всего в материалах фигурируют как минимум 6 квартир в Киеве и Одессе. Часть из них должна была перейти в собственность территориальных громад как выморочное наследство, однако вместо этого недвижимость оказывалась в руках участников сделки.

Перечень недвижимости

квартира на улице Межовой в Киеве — убытки более 1,2 млн грн;

квартира на Червонопольской в столице — более 1,27 млн грн;

квартира на улице Степана Олийныка — почти 1,94 млн грн;

квартира на улице Героев Севастополя — более 1,43 млн грн;

квартира в центре Одессы — более 1,8 млн грн;

еще одну квартиру в Киеве фигуранты не успели окончательно переоформить из-за появления законного наследника.

"Бывший судья принимал решения на основании заведомо поддельных документов и фактически помогал легализовать незаконный захват недвижимости", — говорится в сообщении.

В настоящее время судье сообщено о подозрении в участии в преступной организации по ч. 2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг причастных лиц.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет о бывшем председателе Макаровского райсуда Киевской области Алексее Тандыре.

Екс-судье Тандиру, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, зменшили заставу зі 120 до 20 млн грн













Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

24 января 2026 года ЕСПЧ постановил, что содержание Тандыра под стражей без права на залог нарушает ст. 5 Конвенции о правах человека, ему назначили €2100 компенсации.

26 января бывшему судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, разрешили выйти из СИЗО под залог в 119 млн грн.

