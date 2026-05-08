Екссудді Тандиру повідомили про нову підозру: брав участь у схемі захоплення квартир померлих, - ДБР. ФОТО

Викрито схему захоплення квартир померлих за участі колишнього судді, який збив військового на блокпосту.

Подробиці

У Бюро нагадали, що суддя у травні 2023 року за кермом авто збив військовослужбовця на блокпосту в Київській області, ще й у участі в незаконному заволодінні квартирами померлих людей в Києві та Одесі.

"За даними слідства, колишній суддя був учасником масштабної злочинної організації, яка через фіктивні борги, підроблені документи та "потрібні" судові рішення незаконно заволодівала квартирами.

До схеми були залучені посадовці державної виконавчої служби, адвокат та інші спільники. Вони підшуковували житло людей, які померли або не мали спадкоємців, виготовляли фальшиві договори позики на мільйони гривень, а далі через суди та виконавчу службу оформлювали нерухомість на підставних осіб", - йдеться в повідомленні.

Як працювала схема?

У ДБР розповіли, що схема була чітко налагоджена, працювала поетапно. 

Учасники: 

  • створювали фіктивні борги між підконтрольними особами;
  • подавали до суду підроблені позови;
  • отримували рішення про стягнення неіснуючих боргів;
  •  через виконавчу службу звертали стягнення на квартири;
  • оформлювали право власності на чуже майно;
  • після цього продавали квартири третім особам.

Загалом у матеріалах фігурують щонайменше 6 квартир у Києві та Одесі. Частина з них мала перейти у власність територіальних громад як відумерла спадщина, однак замість цього нерухомість опинялася у руках учасників оборудки.

Перелік нерухомості

  • квартира на вулиці Межовій у Києві — збитки понад 1,2 млн грн;
  • квартира на Червонопільській у столиці — понад 1,27 млн грн;
  • квартира на вулиці Степана Олійника — майже 1,94 млн грн;
  • квартира на Героїв Севастополя — понад 1,43 млн грн;
  • квартира в центрі Одеси — понад 1,8 млн грн;
  • ще одну квартиру у Києві фігуранти не встигли остаточно переоформити через появу законного спадкоємця.

"Колишній суддя ухвалював рішення на підставі завідомо підроблених документів і фактично допомагав легалізувати незаконне захоплення нерухомості", - йдеться в повідомленні.

Наразі судді повідомлено про підозру в участі у злочинній організації за ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних осіб.

За даними джерел Цензор.НЕТ, йдеться про колишнього голову Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира.

Нова підозра Тандиру
Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

У червні 2024 року повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

24 січня 2026 року ЄСПЛ вирішив, що утримання Тандира під вартою без права на заставу порушує ст. 5 Конвенції з прав людини, йому призначили €2100 компенсації.

26 січня екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості, дозволили вийти із СІЗО під заставу у 119 млн грн.

Втіче падло.
08.05.2026 18:41 Відповісти
для нього у пеклі вже персональний тандир розкочегарений.
08.05.2026 18:48 Відповісти
Це,за табелем суддів, провінційний нікому особливо не відомий суддя...Якби не збив військового - досі "судив би" да не судим був би....Ця схема не тільки є однією з старіших у судах, але безсоромно кожного дня використовується практично усіма суддями..при чому апеляційні суди підтримують рішення першої інстанції...Віджимають таким чином і земельні ділянки в найкращих місцях України...Що цікаво,навіть при викритті судді у незаконному рішенні, таке рішення тільки відміняється, а під вирок йдуть не організатори і судді,а підставні особи,яких використовували "в сліпу"...Суддів "судять" роками....десятиліттями та без вироків...Слава Україні!
08.05.2026 18:55 Відповісти
життєво потрібна РЕАЛЬНА реформа судової влади. Ні косметичні прикраси часів Ющенко, Порошенко, ні поблажливо ставлення до злодіїв у мантіях часів Бандюковича та Зелі. Без цього не буде майбутнього і не навести ладу а ні у МВС, ГП, суспільстві в цілому. Тіількі вибірність судей на суворо визначений час, зі звітом після заверщення терміну судівства. А то зростили касту недоторканих з привілеями більше ніж у депутатів ВР
08.05.2026 19:02 Відповісти
Не допоможе. Потрібне тотальна заміна всієї юридичної гілки разом з професурою в навчальних юридичних закладах. Бо ще з студентських років закладають систему корупції. Як це зробити інша справа. Може винаймати закордонних спеціалістів.
08.05.2026 20:19 Відповісти
Це той, що здав на аналізи на алкоголь замість власної сечі воду з крана із плювком слини, щоби співпало ДНК.
08.05.2026 19:16 Відповісти
я не помилився,назвавши суддів та прокурорів кремлівською бандою.. Згадаймо рух фут.фанатів 13 рік за батька і сина Павлюченків, яких засудили за злочин проти судді якогось.. Не якогось.. це бандити... Чому не садять суддів у нас?? то відповідь ясна - бандит свого не садить..
08.05.2026 20:29 Відповісти
Вот это мастер на все руки, настоящий судья-многостаночник!
09.05.2026 00:36 Відповісти
Непокарене зло "Тандири" завжди повертаються..... не вірите? - спитайте Тигибко.
09.05.2026 02:21 Відповісти
 
 