УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12713 відвідувачів онлайн
Новини Справа Олексія Тандира
3 431 26

Екссуддя Тандир був мозковим центром групи, яка захоплювала квартири померлих, - ДБР. ВIДЕО

Олексій Тандир

Наприкінці минулого тижня ДБР повідомило про викриття схеми захоплення квартир померлих за участі екссудді з Макарова, який у 2023 році збив військового на блокпосту у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

З матеріалів справи відомо, що йдеться про екссуддю Олексія Тандира.

Як працювала схема?

Як зазначається, схема діяла упродовж 2021-23 років. Зловмисники ретельно готувалися до злочину, відпрацьовували механізми взаємодії та реалізації задуманого.Їм вдалося заволодіти 5 квартирами в Одеській та Київській громадах. Вони мали намір заволодіти ще однією квартирою, однак у фіналі історії у власників виявилася спадкоємиця і злочинний умисел зірвався.

"Основний замисел групи полягав у тому, щоб знайти квартиру, власник якої помер і не залишив спадкоємця. Вони оформлювали фіктивний договір купівлі -продажу на майно і через фіктивні судові рішення передавали право власності довіреним особам", - пояснили у ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, зменшили заставу зі 120 до 20 млн грн

Хто керував процесом?

Слідство встановило, що суддя, який пізніше потрапив у ДТП, його адвокат та колишній державний виконавець були мозковим центром групи.

Раніше повідомлялося, що екссудді Тандиру повідомили про нову підозру: брав участь у схемі захоплення квартир померлих.

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

У червні 2024 року повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

24 січня 2026 року ЄСПЛ вирішив, що утримання Тандира під вартою без права на заставу порушує ст. 5 Конвенції з прав людини, йому призначили €2100 компенсації.

26 січня екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості, дозволили вийти із СІЗО під заставу у 119 млн грн.

Також читайте: ДБР проводить обшуки у заступника голови ВККС щодо справи екссудді Тандира

Автор: 

ДБР (3910) підозра (987) Тандир Олексій (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Хтось здивований,а інвалідність він мав?
показати весь коментар
11.05.2026 13:05 Відповісти
+10
Решта наших бравих суддів поза підозрою? А якщо перевірити?
показати весь коментар
11.05.2026 13:09 Відповісти
+7
Ну да, і усунення непорозуміння на посту президента теж не на часі.
Таким чином, цей самий довгоочікуваний "час" взагалі ніколи не настане.
показати весь коментар
11.05.2026 13:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось здивований,а інвалідність він мав?
показати весь коментар
11.05.2026 13:05 Відповісти
Був мозковим центром, чи організатором та керівником?
показати весь коментар
11.05.2026 13:08 Відповісти
Набагато легше сказати ким він став.А став офірним цапом-відбувайлом,"козлом отпущєнія"...або опущєнія...Мозковий центр з мозком в задниці...
показати весь коментар
11.05.2026 13:54 Відповісти
Решта наших бравих суддів поза підозрою? А якщо перевірити?
показати весь коментар
11.05.2026 13:09 Відповісти
Не на часі.Чвари під час війни ні до чого.
показати весь коментар
11.05.2026 13:14 Відповісти
Ну да, і усунення непорозуміння на посту президента теж не на часі.
Таким чином, цей самий довгоочікуваний "час" взагалі ніколи не настане.
показати весь коментар
11.05.2026 13:17 Відповісти
Ні-ні,бо Європа грошей не дасть
показати весь коментар
11.05.2026 13:18 Відповісти
В ЄС хто Україну поведе?Тільки Вова
показати весь коментар
11.05.2026 13:19 Відповісти
сарказм
показати весь коментар
11.05.2026 13:20 Відповісти
це вже сором чи ще ні, блд!!!
показати весь коментар
11.05.2026 13:16 Відповісти
З якимось Вовою взагалі ніщо
показати весь коментар
11.05.2026 13:17 Відповісти
иудей перевысил парашенку с его свинярчуками в миллиарды раз
показати весь коментар
11.05.2026 13:24 Відповісти
Якби не гади свинарчуки, то маса української техніки стояла б металоломом. А так - було чим зустріти кацапів.
показати весь коментар
11.05.2026 14:52 Відповісти
Країна хапуг і мародерів
показати весь коментар
11.05.2026 13:40 Відповісти
Так може закандирити Тандира в такий тандир, щоб він звідти років через 20 вийшов! Якщо доживе, звичайно...
показати весь коментар
11.05.2026 13:41 Відповісти
Таких персонажів в судовій системі багато бо десятиліттями працював і працює негативний відбір. Замість людей честі, совісті, професіоналізму - хітровани, решали, проблемні діти судей, прокурорів, генералів, махінатори, шукачі легких грошей, безкарності і т.п. Ось і закономірний результат - система гнила наскрізь з самого верху( Кнезев голова ВС України під слідством за хабар у мільони доларів). Очищення та реформа неможлива. Високі з/п та захмарні пенсії не допомогли.
показати весь коментар
11.05.2026 13:49 Відповісти
В статті трохи не правда.
який у 2023 році вбив військового на блокпосту у Києві.
показати весь коментар
11.05.2026 13:58 Відповісти
Банди суддів, прокурорів, ментів роздирають Україну...
показати весь коментар
11.05.2026 14:05 Відповісти
На дибу тварину.
показати весь коментар
11.05.2026 14:15 Відповісти
Ви ще перевірти адвокатів і нотаріусів, причому кожного, от де діти лейтенанта шмідта. Там це норма.
показати весь коментар
11.05.2026 14:45 Відповісти
Ха. При ДТП в авто Тендира пасажиром був його старший приятель - зам голови Врп і який до цього часу гальмує процес.
показати весь коментар
11.05.2026 15:02 Відповісти
Так, і прокурорські прикрили в свій час, цього щура та максимально гальмували ведення досудового слідства. Таке враження, що в них там якась кругова порука діє.
показати весь коментар
11.05.2026 18:01 Відповісти
Людина виграла тендер серед суддів:відновлення квартир (євроремонт і т.д.) за свою мізерну зарплату за європейськими стандартами і тільки потім продаж квартир ветеранам праці за низькими цінами, треба враховувати
показати весь коментар
11.05.2026 16:35 Відповісти
 
 