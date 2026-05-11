Екссуддя Тандир був мозковим центром групи, яка захоплювала квартири померлих, - ДБР. ВIДЕО

Наприкінці минулого тижня ДБР повідомило про викриття схеми захоплення квартир померлих за участі екссудді з Макарова, який у 2023 році збив військового на блокпосту у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

З матеріалів справи відомо, що йдеться про екссуддю Олексія Тандира.

Як працювала схема?

Як зазначається, схема діяла упродовж 2021-23 років. Зловмисники ретельно готувалися до злочину, відпрацьовували механізми взаємодії та реалізації задуманого.Їм вдалося заволодіти 5 квартирами в Одеській та Київській громадах. Вони мали намір заволодіти ще однією квартирою, однак у фіналі історії у власників виявилася спадкоємиця і злочинний умисел зірвався.

"Основний замисел групи полягав у тому, щоб знайти квартиру, власник якої помер і не залишив спадкоємця. Вони оформлювали фіктивний договір купівлі -продажу на майно і через фіктивні судові рішення передавали право власності довіреним особам", - пояснили у ДБР.

Хто керував процесом?

Слідство встановило, що суддя, який пізніше потрапив у ДТП, його адвокат та колишній державний виконавець були мозковим центром групи.

Раніше повідомлялося, що екссудді Тандиру повідомили про нову підозру: брав участь у схемі захоплення квартир померлих.

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

У червні 2024 року повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

24 січня 2026 року ЄСПЛ вирішив, що утримання Тандира під вартою без права на заставу порушує ст. 5 Конвенції з прав людини, йому призначили €2100 компенсації.

26 січня екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості, дозволили вийти із СІЗО під заставу у 119 млн грн.

