Взрывы прогремели в Киеве: столица под атакой БПЛА (обновлено)
В Киеве прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в направлении столицы с севера.
Мэр Виталий Кличко заявил, что работают силы противовоздушной обороны.
В 12:08 было объявлено об отбое опасности.
Однако в 12:28 снова была объявлена тревога в Киеве из-за движения БпЛА в направлении города с севера.
Падение обломков БпЛА зафиксировано на открытой территории в Оболонском районе столицы.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.
- РФ атакует Хмельницкую область беспилотниками: известно о двух пострадавших.
