Взрывы прогремели в Киеве: столица под атакой БПЛА (обновлено)

В Киеве прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Воздушные силы предупредили о движении БПЛА в направлении столицы с севера.

Мэр Виталий Кличко заявил, что работают силы противовоздушной обороны.

В 12:08 было объявлено об отбое опасности.

Однако в 12:28 снова была объявлена ​​тревога в Киеве из-за движения БпЛА в направлении города с севера.

Падение обломков БпЛА зафиксировано на открытой территории в Оболонском районе столицы.

