Вибухи пролунали у Києві: столиця під атакою БпЛА (оновлено)
Серія вибухів пролунала у Києві під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Повітряні сили попередили про рух БпЛА в напрямку столиці з півночі.
Мер Віталій Кличко заявив, що працюють сили протиповітряної оборони.
О 12:08 було оголошено про відбій небезпеки.
Проте о 12:28 знову було оголошено тривогу у Києві через рух БпЛА в напрямку міста з півночі.
Падіння уламків БпЛА зафіксовано на відкритій території в Оболонському районі столиці.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- РФ атакує Хмельниччину безпілотниками: відомо про двох травмованих.
Як так може бути?
А в Києві - відбій?
"дозволив" кацапам провести парад без шугалова - маємо наслідки.
цей маленький тіпок не по президентськіх ділах....
1000 полонених повернулися?
от і отвєточка.
