Вибухи пролунали у Києві: столиця під атакою БпЛА (оновлено)

Серія вибухів пролунала у Києві під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Повітряні сили попередили про рух БпЛА в напрямку столиці з півночі.

Мер Віталій Кличко заявив, що працюють сили протиповітряної оборони.

О 12:08 було оголошено про відбій небезпеки.

Проте о 12:28 знову було оголошено тривогу у Києві через рух БпЛА в напрямку міста з півночі.

Падіння уламків БпЛА зафіксовано на відкритій території в Оболонському районі столиці.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.

