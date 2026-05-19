30 ОМБр возглавил подполковник Евгений Кочервей

Новым командиром 30-й отдельной механизированной бригады стал подполковник Евгений Кочервей. Ранее он исполнял обязанности командира 141-й ОМБр.

В бригаде рассказали, что Кочервей принимал участие в оборонительных и наступательных операциях в Днепропетровской и Донецкой областях, боях за Бахмут и Клещиевку, операциях на территории Курской и Белгородской областей.

Он является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого, а также отмечен рядом государственных и ведомственных наград.

"Военнослужащие знают его как командира, который всегда работает рядом со своими подразделениями, принимает ответственные решения и заботится о личном составе", - говорится в сообщении 30 ОМБр.

Вітаю з призначенням!
19.05.2026 12:06
 
 