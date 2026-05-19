30 ОМБр возглавил подполковник Евгений Кочервей

Новым командиром 30-й отдельной механизированной бригады стал подполковник Евгений Кочервей. Ранее он исполнял обязанности командира 141-й ОМБр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на странице 30 ОМБр.

В бригаде рассказали, что Кочервей принимал участие в оборонительных и наступательных операциях в Днепропетровской и Донецкой областях, боях за Бахмут и Клещиевку, операциях на территории Курской и Белгородской областей.

Он является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого, а также отмечен рядом государственных и ведомственных наград.

"Военнослужащие знают его как командира, который всегда работает рядом со своими подразделениями, принимает ответственные решения и заботится о личном составе", - говорится в сообщении 30 ОМБр.

Что предшествовало?

Напомним, что в сети получила огласку ситуация вокруг военных 14-й бригады 2-го механизированного батальона ВСУ, которые служат на Харьковском направлении. Родные говорят, что бойцы уже в течение восьми месяцев находятся в крайне сложном положении - на позициях систематически нет еды и питьевой воды.

В Генштабе утром 24 апреля сообщили, что после выявления проблем в 14 ОМБр отстранен от должности командир бригады, уволен с должности и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.

Впоследствии в Минобороны заявили о проведении проверок в 30 ОМБр, 128 ОГШБр и 108 ОБр ТрО.

