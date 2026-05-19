30 ОМБр очолив підполковник Євген Кочервей
Новим командиром 30 окремої механізованої бригади став підполковник Євген Кочервей. Раніше він виконував обов’язки командира 141 ОМБр.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сторінці 30 ОМБр.
У бригаді розповіли, що Кочервей брав участь в оборонних і наступальних операціях у Дніпропетровській та Донецькій областях, боях за Бахмут і Кліщіївку, операціях на території Курської та Бєлгородської областей.
Він є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького, а також відзначений низкою державних і відомчих нагород.
"Військовослужбовці знають його як командира, який завжди працює поруч зі своїми підрозділами, ухвалює відповідальні рішення та дбає про особовий склад", - йдеться в повідомленні 30 ОМБр.
Що передувало?
- Нагадаємо, що у мережі набула розголосу ситуація довкола військових 14 бригади 2 механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. Рідні кажуть, що бійці вже впродовж восьми місяців перебувають у вкрай складному становищі — на позиціях систематично немає їжі та питної води.
- У Генштабі зранку 24 квітня повідомили, що після виявлення проблем у 14 ОМБр усунуто з посади командира бригади, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.
- Згодом у Міноборони заявили про проведення перевірок у 30 ОМБр, 128 ОГШБр та 108 ОБр ТрО.
