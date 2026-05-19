30 ОМБр очолив підполковник Євген Кочервей

У 30 ОМБр змінився командир: бригаду очолив Євген Кочервей

Новим командиром 30 окремої механізованої бригади став підполковник Євген Кочервей. Раніше він виконував обов’язки командира 141 ОМБр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомили на сторінці 30 ОМБр.

У бригаді розповіли, що Кочервей брав участь в оборонних і наступальних операціях у Дніпропетровській та Донецькій областях, боях за Бахмут і Кліщіївку, операціях на території Курської та Бєлгородської областей.

Він є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького, а також відзначений низкою державних і відомчих нагород.

"Військовослужбовці знають його як командира, який завжди працює поруч зі своїми підрозділами, ухвалює відповідальні рішення та дбає про особовий склад", - йдеться в повідомленні 30 ОМБр.

Вітаю з призначенням!
19.05.2026 12:06 Відповісти
сподіваюсь цей буде адекватний. Бо на початку 23го там був м'яко кажучі бовдур...
19.05.2026 13:21 Відповісти
 
 