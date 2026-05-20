Туск предупредил об эскалации из-за дронов в Балтии: "Я много месяцев предупреждал"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что инциденты с дронами в странах Балтии являются признаком эскалации ситуации на восточном фланге. Он подчеркнул, что предупреждал о таких рисках ещё несколько месяцев назад.

Эскалация угроз на восточном фланге

Туск сделал заявление во время пресс-конференции с премьером Венгрии. Он прокомментировал инцидент в Литве, где утром объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов. В столице приостановили работу аэропорта, а жителей призвали пройти в укрытия.

"Еще много месяцев назад я предупреждал, что может произойти эскалация ситуации не только в отношении российско-украинской войны, но и в отношении всего восточного фланга", – добавил Туск.

По его словам, события в Литве являются частью серии инцидентов с беспилотниками, нарушающими воздушное пространство стран Балтии. 

Риск провокаций растет

Туск отметил, что война создает много неопределенности и различных интерпретаций относительно происхождения дронов.

"Эта война приводит к тому, что, конечно, появятся сотни различных интерпретаций, будь то украинский дрон или российский. Одно можно сказать наверняка: эта война делает угрозу, касающуюся других границ, действительно реальной", — сказал он.

Он также подчеркнул, что не удивлен появлением сигналов о возможном хаосе в соседних странах, в частности в Балтийском регионе.

"Мы хотели бы избежать плохих событий, но я не отношусь к тем, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит", – добавил Туск.

Премьер подчеркнул, что на данный момент прямой угрозы для Польши нет, однако риск различного рода провокаций становится все более реальным.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
  • Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
  • В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.
  • 20 мая в Литве была объявлена воздушная тревога, вблизи границы зафиксировали дрон.
  • В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены школьники одной из школ Вильнюса, эвакуированные в безопасное место.
  • Генсек НАТО Марк Рютте назвал абсурдными заявления РФ о якобы запуске украинских дронов с территории Латвии.

«А я ж казав...» - улюблений тренд моїх односельчан.
Коли приїджаю і сідаємо десь тихо побухать.
20.05.2026 20:06 Ответить
Жизненно).
20.05.2026 20:11 Ответить
Симоненко+мороз+плющ таїнство заступники і призначенці в органах державої влади, весь час, усіх в Україні, все попереджали і застерігали, поки самі КРАЛИ до чого їх руки дотягувалися після московських агентів в Україні!! А особи з РНБОУ мудро мовчали, витріщивши очі, і теж саме робили з держмайном в Україні!!! Точно так, як у мініатюрі Жванецького «Государство і народ»!!
20.05.2026 20:17 Ответить
Коли в сусідів горить хата не треба робити озабочєноє еврпейськоє ****** лице та пугать атмосферу своїм негодованієм, а може треба щось з пожежою рішать.
20.05.2026 20:08 Ответить
Скоро ще соловьйов заспіває що він не раз попереджав
20.05.2026 20:08 Ответить
Вибачте,хтось пукає?
20.05.2026 20:12 Ответить
НАТО злякалося, в саме найбільше Польща. Але вони забули, що коли горить хата, іскри летять і на сусідів.
20.05.2026 20:59 Ответить
 
 