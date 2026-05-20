Туск предупредил об эскалации из-за дронов в Балтии: "Я много месяцев предупреждал"
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что инциденты с дронами в странах Балтии являются признаком эскалации ситуации на восточном фланге. Он подчеркнул, что предупреждал о таких рисках ещё несколько месяцев назад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Polsat News.
Эскалация угроз на восточном фланге
Туск сделал заявление во время пресс-конференции с премьером Венгрии. Он прокомментировал инцидент в Литве, где утром объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов. В столице приостановили работу аэропорта, а жителей призвали пройти в укрытия.
"Еще много месяцев назад я предупреждал, что может произойти эскалация ситуации не только в отношении российско-украинской войны, но и в отношении всего восточного фланга", – добавил Туск.
По его словам, события в Литве являются частью серии инцидентов с беспилотниками, нарушающими воздушное пространство стран Балтии.
Риск провокаций растет
Туск отметил, что война создает много неопределенности и различных интерпретаций относительно происхождения дронов.
"Эта война приводит к тому, что, конечно, появятся сотни различных интерпретаций, будь то украинский дрон или российский. Одно можно сказать наверняка: эта война делает угрозу, касающуюся других границ, действительно реальной", — сказал он.
Он также подчеркнул, что не удивлен появлением сигналов о возможном хаосе в соседних странах, в частности в Балтийском регионе.
"Мы хотели бы избежать плохих событий, но я не отношусь к тем, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит", – добавил Туск.
Премьер подчеркнул, что на данный момент прямой угрозы для Польши нет, однако риск различного рода провокаций становится все более реальным.
Что предшествовало
- Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.
- Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".
- В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.
- 20 мая в Литве была объявлена воздушная тревога, вблизи границы зафиксировали дрон.
- В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены школьники одной из школ Вильнюса, эвакуированные в безопасное место.
- Генсек НАТО Марк Рютте назвал абсурдными заявления РФ о якобы запуске украинских дронов с территории Латвии.
