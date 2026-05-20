Туск предупредил об эскалации из-за дронов в Балтии: "Я много месяцев предупреждал"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что инциденты с дронами в странах Балтии являются признаком эскалации ситуации на восточном фланге. Он подчеркнул, что предупреждал о таких рисках ещё несколько месяцев назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Polsat News.

Эскалация угроз на восточном фланге

Туск сделал заявление во время пресс-конференции с премьером Венгрии. Он прокомментировал инцидент в Литве, где утром объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов. В столице приостановили работу аэропорта, а жителей призвали пройти в укрытия.

"Еще много месяцев назад я предупреждал, что может произойти эскалация ситуации не только в отношении российско-украинской войны, но и в отношении всего восточного фланга", – добавил Туск.

По его словам, события в Литве являются частью серии инцидентов с беспилотниками, нарушающими воздушное пространство стран Балтии.

Риск провокаций растет

Туск отметил, что война создает много неопределенности и различных интерпретаций относительно происхождения дронов.

"Эта война приводит к тому, что, конечно, появятся сотни различных интерпретаций, будь то украинский дрон или российский. Одно можно сказать наверняка: эта война делает угрозу, касающуюся других границ, действительно реальной", — сказал он.

Он также подчеркнул, что не удивлен появлением сигналов о возможном хаосе в соседних странах, в частности в Балтийском регионе.

"Мы хотели бы избежать плохих событий, но я не отношусь к тем, кто будет закрывать глаза на реальность и делать вид, что ничего не происходит", – добавил Туск.

Премьер подчеркнул, что на данный момент прямой угрозы для Польши нет, однако риск различного рода провокаций становится все более реальным.

Что предшествовало

Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой возмездием" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.

Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".

В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

20 мая в Литве была объявлена воздушная тревога, вблизи границы зафиксировали дрон.

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлены школьники одной из школ Вильнюса, эвакуированные в безопасное место.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал абсурдными заявления РФ о якобы запуске украинских дронов с территории Латвии.

