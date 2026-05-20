Туск заявив про ескалацію через дрони у Балтії: "Я багато місяців попереджав"

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інциденти з дронами у країнах Балтії є ознакою ескалації ситуації на східному фланзі. Він наголосив, що попереджав про такі ризики ще кілька місяців тому.

Ескалація загроз на східному фланзі

Туск зробив заяву під час пресконференції з прем’єром Угорщини. Він прокоментував інцидент у Литві, де вранці оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів. У столиці призупинили роботу аеропорту, а мешканців закликали пройти в укриття.

"Ще багато місяців тому я попереджав, що може статися ескалація ситуації не тільки щодо російсько-української війни, але й щодо всього східного флангу", – додав Туск.

За його словами, події в Литві є частиною серії інцидентів із безпілотниками, які порушують повітряний простір країн Балтії.

Ризик провокацій зростає

Туск зазначив, що війна створює багато невизначеності та різних інтерпретацій щодо походження дронів.

"Ця війна призводить до того, що, звісно, з’являться сотні різних інтерпретацій, чи то український дрон, чи російський. Одне є певним: ця війна робить загрозу, що стосується інших кордонів, справді реальною", – сказав він.

Він також підкреслив, що не здивований появою сигналів про можливий хаос у сусідніх країнах, зокрема в Балтійському регіоні.

"Ми хотіли б уникнути поганих подій, але я не належу до тих, хто закриватиме очі на реальність і вдаватиме, що нічого не відбувається", – додав Туск.

Прем’єр наголосив, що наразі прямої загрози для Польщі немає, однак ризик різного роду провокацій стає дедалі більш реальним.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.

Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".

Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

20 травня у Литві було оголошено повітряну тривогу, поблизу кордону зафіксували дрон.

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовано школярів однієї зі шкіл Вільнюса евакуйованих у безпечне місце.

Генсек НАТО Марк Рютте назвав абсурдними заяви РФ про нібито запуск українських дронів із території Латвії.

