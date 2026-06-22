Украина наращивает удары по логистике РФ, а в оккупированном Крыму эффективно работают Силы беспилотных систем, - Пивненко

Силы обороны Украины продолжают систематически нарушать логистическое обеспечение российских войск. Важную роль в этом играют Силы беспилотных систем, которые, в частности, активно выполняют задачи на временно оккупированной территории Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал командующий Нацгвардией генерал-майор Александр Пивненко в интервью "Интерфакс-Украина".

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Дронный контроль неба в Донецкой области

Он рассказал о расширении Национальной гвардией дронового контроля неба над Донецком и Мариуполем.

"Мы будем увеличивать количество наших пилотов на оперативную глубину и гораздо активнее уничтожать логистику врага. Чем больше средств — тем лучше будем действовать", — заявил командующий НГУ.

Удары по Крыму

Отвечая на вопрос о логистике врага в Крыму, Пивненко заявил, что этим направлением занимаются Силы беспилотных систем во главе с командующим Робертом "Мадяром" Бровди.

"На Крым действуют Силы беспилотных систем, Мадяр. Они хорошо знают, что делают. Могу только сказать: давите по максимуму", — заявил он.

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Что предшествовало?

Ранее президент Зеленский сообщил, что в ночь на 21 июня украинские дальнобойные санкции применялись против военной логистики, нефтяной отрасли и противовоздушной обороны оккупантов в Крыму.

Также сообщалось, что часть оккупированного Крыма осталась без электричества из-за повреждений в результате атаки дронов.

Кроме того, 21 июня с 9:00 на АЗС в оккупированном Крыму приостановлена продажа топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

Впоследствии стало известно, что графики отключения электроэнергии вводятся в оккупированном Крыму после ночных ударов Сил обороны.

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