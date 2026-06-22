Україна нарощує удари по логістиці РФ, а в окупованому Криму ефективно працюють Сили безпілотних систем, - Півненко
Сили оборони України продовжують системно порушувати логістичне забезпечення російських військ. Важливу роль у цьому відіграють Сили безпілотних систем, які, зокрема, активно виконують завдання на тимчасово окупованій території Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів командувач Нацгвардії, генерал-майор Олександр Півненко інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
Дроновий контроль неба на Донеччині
Він розповів про масштабування Нацгвардією дронового контролю неба над Донецьком і Маріуполем.
"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативну глибину і набагато більше знищувати логістику ворога. Чим більше засобів - тим краще робитимемо", - заявив командувач НГУ.
Удари по Криму
Відповідаючи на питання про логістику ворога в Криму, Півненко заявив, що цим напрямком займаються Сили безпілотних систем на чолі з командувачем Робертом "Мадяром" Бровді.
"По Криму працюють Сили безпілотних систем, Мадяр. Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати: додавлюйте максимально", - заявив він.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський повідомив, що в ніч на 21 червня українські далекобійні санкції застосовувалися по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів у Криму.
- Також повідомлялося, що частина окупованого Криму знеструмлена через пошкодження внаслідок дронової атаки.
- Крім того, 21 червня з 9:00 на АЗС в окупованому Криму припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.
- Згодом стало відомо, що графіки відключення електроенергії запроваджують в окупованому Криму після нічних ударів Сил оборони.
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