Україна нарощує удари по логістиці РФ, а в окупованому Криму ефективно працюють Сили безпілотних систем, - Півненко

Сили оборони України продовжують системно порушувати логістичне забезпечення російських військ. Важливу роль у цьому відіграють Сили безпілотних систем, які, зокрема, активно виконують завдання на тимчасово окупованій території Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів командувач Нацгвардії, генерал-майор Олександр Півненко інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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Дроновий контроль неба на Донеччині

Він розповів про масштабування Нацгвардією дронового контролю неба над Донецьком і Маріуполем.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативну глибину і набагато більше знищувати логістику ворога. Чим більше засобів - тим краще робитимемо", - заявив командувач НГУ.

Удари по Криму

Відповідаючи на питання про логістику ворога в Криму, Півненко заявив, що цим напрямком займаються Сили безпілотних систем на чолі з командувачем Робертом "Мадяром" Бровді.

"По Криму працюють Сили безпілотних систем, Мадяр. Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати: додавлюйте максимально", - заявив він.

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Що передувало?

Раніше президент Зеленський повідомив, що в ніч на 21 червня українські далекобійні санкції застосовувалися по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів у Криму.

Також повідомлялося, що частина окупованого Криму знеструмлена через пошкодження внаслідок дронової атаки.

Крім того, 21 червня з 9:00 на АЗС в окупованому Криму припинено відпуск пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних і юридичних осіб.

Згодом стало відомо, що графіки відключення електроенергії запроваджують в окупованому Криму після нічних ударів Сил оборони.

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