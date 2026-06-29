В Беларуси пригрозили Украине ответить, используя "весь потенциал и возможности", в случае пересечения границы "без разрешения"

В МИД Беларуси выступили с заявлением о мерах в ответ на действия Украины в случае пересечения границы "без разрешения или агрессивным образом".

Об этом заявил заместитель главы белорусского МИД Игорь Секрета в интервью российским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Ответ Беларуси

"Если граница будет, так сказать, пересечена без разрешения или агрессивным образом, мы ответим, используя весь наш потенциал и все наши возможности. И наши украинские соседи это знают", - заявил Секрета.

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Красные линии

Кроме того, он предупредил о так называемых "красных линиях", которые были ранее определены.

"Красные линии были четко определены нашим президентом, это наша граница", - сказал Секрета.

По его словам, Запад якобы знает о том, что нападение на "союзное государство" повлечет за собой тяжелые последствия и немедленный ответ.

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Что предшествовало?