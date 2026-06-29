В Беларуси пригрозили Украине ответить, используя "весь потенциал и возможности", в случае пересечения границы "без разрешения"
В МИД Беларуси выступили с заявлением о мерах в ответ на действия Украины в случае пересечения границы "без разрешения или агрессивным образом".
Об этом заявил заместитель главы белорусского МИД Игорь Секрета в интервью российским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Ответ Беларуси
"Если граница будет, так сказать, пересечена без разрешения или агрессивным образом, мы ответим, используя весь наш потенциал и все наши возможности. И наши украинские соседи это знают", - заявил Секрета.
Красные линии
Кроме того, он предупредил о так называемых "красных линиях", которые были ранее определены.
"Красные линии были четко определены нашим президентом, это наша граница", - сказал Секрета.
По его словам, Запад якобы знает о том, что нападение на "союзное государство" повлечет за собой тяжелые последствия и немедленный ответ.
Что предшествовало?
- Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал неделю, в течение которой Минск должен забрать технику, которую используют россияне для корректировки атак по Украине, - в противном случае это сделает сам Киев.
- Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных непубличных предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.
- Впоследствии Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали российским дронам корректировать удары по Украине, прекратили работу с 22 июня.
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