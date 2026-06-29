РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9665 посетителей онлайн
Новости Ситуация на границе с Беларусью
1 552 13

В Беларуси пригрозили Украине ответить, используя "весь потенциал и возможности", в случае пересечения границы "без разрешения"

Беларусь пригрозила Украине ответными мерами

В МИД Беларуси выступили с заявлением о мерах в ответ на действия Украины в случае пересечения границы "без разрешения или агрессивным образом".

Об этом заявил заместитель главы белорусского МИД Игорь Секрета в интервью российским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ответ Беларуси

"Если граница будет, так сказать, пересечена без разрешения или агрессивным образом, мы ответим, используя весь наш потенциал и все наши возможности. И наши украинские соседи это знают", - заявил Секрета.

Читайте также: Отключение ретрансляторов в Беларуси затруднило России наведение "Шахедов" на движущиеся цели, - Игнат

Красные линии

Кроме того, он предупредил о так называемых "красных линиях", которые были ранее определены.

"Красные линии были четко определены нашим президентом, это наша граница", - сказал Секрета.

По его словам, Запад якобы знает о том, что нападение на "союзное государство" повлечет за собой тяжелые последствия и немедленный ответ.

Читайте: Лукашенко не передавал Путину никакого "послания" от Зеленского, - Песков

Что предшествовало?

  • Накануне президент Владимир Зеленский отреагировал на "извинения" белорусского диктатора Александра Лукашенко и дал неделю, в течение которой Минск должен забрать технику, которую используют россияне для корректировки атак по Украине, - в противном случае это сделает сам Киев.
  • Зеленский пояснил, что этот публичный ультиматум стал последним шагом после длительных непубличных предупреждений, которые белорусская сторона проигнорировала.
  • Впоследствии Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали российским дронам корректировать удары по Украине, прекратили работу с 22 июня.

Автор: 

Беларусь (8103) граница (5403)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 