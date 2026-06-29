У Білорусі пригрозили Україні відповісти, використовуючи "весь потенціал і можливості", у разі перетину кордону "без дозволу"
У МЗС Білорусі виступили із заявою про відповідь Україні у разі перетину кордону "без дозволу чи агресивним чином".
Про це заявив заступник глави білоруського МЗС Ігор Секрета в інтерв'ю для росЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Відповідь Білорусі
"Якщо кордон буде, так би мовити, перетнутий без дозволу чи агресивним чином, ми відповімо, використовуючи весь наш потенціал і всі наші можливості. І наші українські сусіди це знають", - заявив Секрета.
Червоні лінії
Крім того, він попередив про так звані "червоні лінії", які були раніше визначені.
"Червоні лінії були чітко визначені нашим президентом, це наш кордон", - сказав Секрета.
За його словами, захід нібито знає про те, що напад на "союзну державу" матиме важкі наслідки та негайну відповідь.
Що передувало?
- Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, - інакше це зробить сам Київ.
- Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.
- Згодом Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагали російським дронам коригувати удари по Україні, припинили роботу з 22 червня.
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