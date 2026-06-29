У Білорусі пригрозили Україні відповісти, використовуючи "весь потенціал і можливості", у разі перетину кордону "без дозволу"

У МЗС Білорусі виступили із заявою про відповідь Україні у разі перетину кордону "без дозволу чи агресивним чином".

Про це заявив заступник глави білоруського МЗС Ігор Секрета в інтерв'ю для росЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Відповідь Білорусі

"Якщо кордон буде, так би мовити, перетнутий без дозволу чи агресивним чином, ми відповімо, використовуючи весь наш потенціал і всі наші можливості. І наші українські сусіди це знають", - заявив Секрета.

Також читайте: Відключення ретрансляторів у Білорусі ускладнило Росії наведення "Шахедів" на рухомі цілі, - Ігнат

Червоні лінії

Крім того, він попередив про так звані "червоні лінії", які були раніше визначені.

"Червоні лінії були чітко визначені нашим президентом, це наш кордон", - сказав Секрета.

За його словами, захід нібито знає про те, що напад на "союзну державу" матиме важкі наслідки та негайну відповідь.

Читайте: Лукашенко не передавав Путіну жодного "послання" від Зеленського, - Пєсков

Що передувало?