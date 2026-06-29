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Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
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У Білорусі пригрозили Україні відповісти, використовуючи "весь потенціал і можливості", у разі перетину кордону "без дозволу"

Білорусь пригрозила Україні відповіддю

У МЗС Білорусі виступили із заявою про відповідь Україні у разі перетину кордону "без дозволу чи агресивним чином".

Про це заявив заступник глави білоруського МЗС Ігор Секрета в інтерв'ю для росЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Відповідь Білорусі

"Якщо кордон буде, так би мовити, перетнутий без дозволу чи агресивним чином, ми відповімо, використовуючи весь наш потенціал і всі наші можливості. І наші українські сусіди це знають", - заявив Секрета.

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Червоні лінії

Крім того, він попередив про так звані "червоні лінії", які були раніше визначені.

"Червоні лінії були чітко визначені нашим президентом, це наш кордон", - сказав Секрета.

За його словами, захід нібито знає про те, що напад на "союзну державу" матиме важкі наслідки та негайну відповідь.

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Що передувало?

  • Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на "вибачення" білоруського диктатора Олександра Лукашенка й дав тиждень, у який Мінськ має забрати техніку, яку використовують росіяни для коригування атак по Україні, - інакше це зробить сам Київ.
  • Зеленський пояснив, що цей публічний ультиматум став останнім кроком після тривалих непублічних попереджень, які білоруська сторона проігнорувала.
  • Згодом Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагали російським дронам коригувати удари по Україні, припинили роботу з 22 червня.

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Білорусь (8188) кордон (5018)
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Топ коментарі
+14
Так "грибники" вже ж пішли
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29.06.2026 14:20 Відповісти
+14
Сер'йозна заява. Бульбафюрер може заподіяти нам значних збитків, збивши своїм НПЗ чи аміакопроводом нашу ракету або безпілотник.
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29.06.2026 14:22 Відповісти
+9
Шо там за кукурікання з курятника?
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29.06.2026 14:20 Відповісти

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