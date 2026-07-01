Киностудия Довженко восстанавливается после ракетных ударов: повреждены 18 зданий и уникальные фонды
Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве приступила к первоочередным аварийно-восстановительным работам после ракетных ударов 2 и 15 июня. В результате ударов повреждены 18 зданий, среди которых исторические павильоны и производственные корпуса, а также уничтожена часть уникальных культурных фондов, в частности - костюмного цеха.
Об этом сообщает Министерство культуры, информирует Цензор.НЕТ
Создана комиссия
Для проведения комиссионного обследования поврежденных объектов культурного наследия создана соответствующая комиссия. Специалисты оценивают масштабы разрушений и определяют первоочередные меры, необходимые для сохранения зданий и имущества киностудии.
Каковы последствия ударов?
В результате атаки повреждены 18 зданий киностудии Довженко, среди которых:
- памятники истории науки и техники национального и местного значения. В частности, пострадали Главный съемочный павильон (1927–1928 гг.),
- административный и лабораторный корпуса,
- "Щорсовский корпус" (Музей кинофабрики),
- служебные корпуса,
- цеха комбинированных съемок,
- столовая,
- электростанция,
- фильмотека,
- общежитие и другие сооружения.
Повреждения получили кровли, оконные конструкции, стены и внутренние помещения зданий. Также разрушена часть инженерных сетей: электроснабжение, водоснабжение и канализация, повреждены коллекторы павильонов, хозяйственные постройки и часть территориального благоустройства.
Попадание в костюмный цех
Наибольшие потери киностудия понесла из-за прямого попадания в костюмный цех, где хранилась одна из крупнейших в Украине коллекций сценических и кинематографических костюмов.
"Первоочередные аварийно-восстановительные работы направлены на защиту помещений от дальнейшего разрушения и создание условий для возобновления производственной деятельности киностудии", - подчеркнули в министерстве.
Что предшествовало
- Напомним, в ночь с 30 на 31 июля 2025 года в результате массированного ракетного обстрела со стороны России киностудия имени Довженко понесла самые масштабные разрушения с 2022 года.
- В результате комбинированного удара РФ по Киеву в ночь на 2 июня 2026 года на территории Национальной киностудии имени Александра Довженко возникли повреждения.
- Около 01:30 15 июня 2026 года российские войска нанесли удар по территории Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве.
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