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Киностудия Довженко восстанавливается после ракетных ударов: повреждены 18 зданий и уникальные фонды

Удар по киностудии Довженко

Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве приступила к первоочередным аварийно-восстановительным работам после ракетных ударов 2 и 15 июня. В результате ударов повреждены 18 зданий, среди которых исторические павильоны и производственные корпуса, а также уничтожена часть уникальных культурных фондов, в частности - костюмного цеха.

Об этом сообщает Министерство культуры, информирует Цензор.НЕТ

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Создана комиссия

Для проведения комиссионного обследования поврежденных объектов культурного наследия создана соответствующая комиссия. Специалисты оценивают масштабы разрушений и определяют первоочередные меры, необходимые для сохранения зданий и имущества киностудии.

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Каковы последствия ударов?

В результате атаки повреждены 18 зданий киностудии Довженко, среди которых:

  • памятники истории науки и техники национального и местного значения. В частности, пострадали Главный съемочный павильон (1927–1928 гг.),
  • административный и лабораторный корпуса,
  • "Щорсовский корпус" (Музей кинофабрики),
  • служебные корпуса,
  • цеха комбинированных съемок,
  • столовая,
  • электростанция,
  • фильмотека,
  • общежитие и другие сооружения.

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Повреждения получили кровли, оконные конструкции, стены и внутренние помещения зданий. Также разрушена часть инженерных сетей: электроснабжение, водоснабжение и канализация, повреждены коллекторы павильонов, хозяйственные постройки и часть территориального благоустройства.

Попадание в костюмный цех

Наибольшие потери киностудия понесла из-за прямого попадания в костюмный цех, где хранилась одна из крупнейших в Украине коллекций сценических и кинематографических костюмов.

"Первоочередные аварийно-восстановительные работы направлены на защиту помещений от дальнейшего разрушения и создание условий для возобновления производственной деятельности киностудии", - подчеркнули в министерстве.

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Что предшествовало

  • Напомним, в ночь с 30 на 31 июля 2025 года в результате массированного ракетного обстрела со стороны России киностудия имени Довженко понесла самые масштабные разрушения с 2022 года.
  • В результате комбинированного удара РФ по Киеву в ночь на 2 июня 2026 года на территории Национальной киностудии имени Александра Довженко возникли повреждения.
  • Около 01:30 15 июня 2026 года российские войска нанесли удар по территории Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве.

Автор: 

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