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Кіностудія імені Довженка відновлюється після ракетних ударів: пошкоджено 18 будівель і унікальні фонди

Удар по кіностудії Довженка

Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві розпочала першочергові аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак 2 та 15 червня. Унаслідок ударів пошкоджено 18 будівель, серед яких історичні павільйони та виробничі корпуси, а також знищено частину унікальних культурних фондів, зокрема костюмного цеху.

Про це повідомляє Міністерство культури, інформує Цензор.НЕТ

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Створено комісію

Для проведення комісійного обстеження пошкоджених об’єктів культурної спадщини утворено відповідну комісію. Фахівці здійснюють оцінку масштабів руйнувань та визначають першочергові заходи, необхідні для збереження будівель і майна кіностудії.

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Які наслідки ударів?

Унаслідок атаки пошкоджено 18 будівель Кіностудії Довженка, серед яких:

  • — пам’ятки історії науки і техніки національного та місцевого значення. Зокрема, постраждали Головний знімальний павільйон (1927–1928 рр.),
  • адміністративний та лабораторний корпуси,
  • "Щорсівський корпус" (Музей кінофабрики),
  • службові корпуси,
  • цехи комбінованих зйомок,
  • їдальня,
  • електростанція,
  • фільмотека,
  • гуртожиток та інші споруди.

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Пошкоджень зазнали покрівлі, віконні конструкції, стіни та внутрішні приміщення будівель. Також зруйновано частину інженерних мереж: електроживлення, водопостачання та каналізацію, пошкоджено колектори павільйонів, господарські споруди та частину територіального благоустрою.

Влучання в костюмний цех

Найбільших втрат кіностудія зазнала через пряме влучання у костюмний цех, де зберігалася одна з найбільших в Україні колекцій сценічного та кінематографічного вбрання.

"Першочергові аварійно-відновлювальні роботи спрямовані на захист приміщень від подальшого руйнування та створення умов для відновлення виробничої діяльності кіностудії", - наголосили в міністерстві.

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Що передувало

  • Нагадаємо, у ніч із 30 на 31 липня 2025 року внаслідок російського масованого ракетного обстрілу кіностудія Довженка зазнала наймасштабніших руйнувань із 2022 року.
  • Унаслідок комбінованого удару РФ по Києву в ніч на 2 червня 2026 року  є пошкодження на території Національної кіностудії імені Олександра Довженка.
  • Близько 01:30 15 червня 2026 року російські війська завдали удару по території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка у Києві.

Автор: 

Київ (20982) Повітряні атаки на Київ (1025) кіностудія (10)
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