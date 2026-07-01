Кіностудія імені Довженка відновлюється після ракетних ударів: пошкоджено 18 будівель і унікальні фонди

Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві розпочала першочергові аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак 2 та 15 червня. Унаслідок ударів пошкоджено 18 будівель, серед яких історичні павільйони та виробничі корпуси, а також знищено частину унікальних культурних фондів, зокрема костюмного цеху.

Про це повідомляє Міністерство культури, інформує Цензор.НЕТ

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Створено комісію

Для проведення комісійного обстеження пошкоджених об’єктів культурної спадщини утворено відповідну комісію. Фахівці здійснюють оцінку масштабів руйнувань та визначають першочергові заходи, необхідні для збереження будівель і майна кіностудії.

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Які наслідки ударів?

Унаслідок атаки пошкоджено 18 будівель Кіностудії Довженка, серед яких:

— пам’ятки історії науки і техніки національного та місцевого значення. Зокрема, постраждали Головний знімальний павільйон (1927–1928 рр.),

адміністративний та лабораторний корпуси,

"Щорсівський корпус" (Музей кінофабрики),

службові корпуси,

цехи комбінованих зйомок,

їдальня,

електростанція,

фільмотека,

гуртожиток та інші споруди.

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Пошкоджень зазнали покрівлі, віконні конструкції, стіни та внутрішні приміщення будівель. Також зруйновано частину інженерних мереж: електроживлення, водопостачання та каналізацію, пошкоджено колектори павільйонів, господарські споруди та частину територіального благоустрою.

Влучання в костюмний цех

Найбільших втрат кіностудія зазнала через пряме влучання у костюмний цех, де зберігалася одна з найбільших в Україні колекцій сценічного та кінематографічного вбрання.

"Першочергові аварійно-відновлювальні роботи спрямовані на захист приміщень від подальшого руйнування та створення умов для відновлення виробничої діяльності кіностудії", - наголосили в міністерстві.

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