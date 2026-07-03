"Ассоциированное членство" - это не замена полноправному вступлению Украины в ЕС, - Мерц

Предложение об "ассоциированном членстве" Украины в ЕС - это не замена полноправному вступлению, а промежуточный этап на пути к членству в ЕС.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции в Берлине с лидерами стран Балтии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы совместно стремимся к вступлению Украины в Европейский Союз. После открытия первых переговорных кластеров вскоре должны открыться и следующие. На период до вступления я предложил "ассоциированное членство" Украины. По моему мнению, это очень далеко идущее предложение, которого до этого не получала ни одна страна-кандидат", — пояснил он.

По мнению канцлера, таким образом "уже сегодня можно было бы приблизить Украину к Европейскому Союзу".

"Я хочу особо подчеркнуть: это не замена полноправного членства, а шаг к полноправному членству, которое, однако, еще потребует определенного времени", — подчеркнул Мерц.

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Что этому предшествовало?

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