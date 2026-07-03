"Ассоциированное членство" - это не замена полноправному вступлению Украины в ЕС, - Мерц
Предложение об "ассоциированном членстве" Украины в ЕС - это не замена полноправному вступлению, а промежуточный этап на пути к членству в ЕС.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции в Берлине с лидерами стран Балтии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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"Мы совместно стремимся к вступлению Украины в Европейский Союз. После открытия первых переговорных кластеров вскоре должны открыться и следующие. На период до вступления я предложил "ассоциированное членство" Украины. По моему мнению, это очень далеко идущее предложение, которого до этого не получала ни одна страна-кандидат", — пояснил он.
По мнению канцлера, таким образом "уже сегодня можно было бы приблизить Украину к Европейскому Союзу".
"Я хочу особо подчеркнуть: это не замена полноправного членства, а шаг к полноправному членству, которое, однако, еще потребует определенного времени", — подчеркнул Мерц.
Что этому предшествовало?
- Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС до полноценного вступления.
- Французский министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Аддад ранее также предполагал, что ЕС может предложить Украине промежуточный статус, который позволит постепенно сблизиться с европейскими политиками и институтами.
- В ответ на предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине нового статуса "ассоциированного члена" ЕС до получения полноправного членства в Европейской комиссии заявили, что приветствуют такую дискуссию между государствами-членами.
- В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что промежуточный статус без права голоса в ЕС является несправедливым и Украина должна двигаться к полноценному членству.
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