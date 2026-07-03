"Асоційоване членство" - це не заміна повноправного вступу України в ЄС, - Мерц
Пропозиція "асоційованого членства" України в ЄС - це не заміна повноправного вступу, а проміжний етап на шляху до членства в ЄС.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції у Берліні з лідерами країн Балтії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Ми спільно прагнемо вступу України до Європейського Союзу. Після відкриття перших переговорних кластерів незабаром мають відкритися й наступні. На період до вступу я запропонував "асоційоване членство" України. На мою думку, це дуже далекосяжна пропозиція, якої до цього не отримувала жодна країна-кандидат", - пояснив він.
На думку канцлера, таким чином "вже сьогодні могли б наблизити Україну до Європейського Союзу".
"Я хочу особливо підкреслити: це не заміна повноправного членства, а крок до повноправного членства, яке, однак, ще потребуватиме певного часу", - наголосив Мерц.
Що передувало?
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС до повноцінного вступу.
- Французький міністр-делегат з питань Європи Бенжамен Аддад раніше також припускав, що ЄС може запропонувати Україні проміжний статус, який дозволить поступове зближення з європейськими політиками та інституціями.
- У відповідь на пропозицію німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо надання Україні нового статусу "асоційованого члена" ЄС до набуття повноправного членства у Європейській комісії заявили, що вітають таку дискусію між державами-членами.
- Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що проміжний статус без права голосу в ЄС є несправедливим і Україна має рухатися до повноцінного членства.
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