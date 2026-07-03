"Асоційоване членство" - це не заміна повноправного вступу України в ЄС, - Мерц

Пропозиція "асоційованого членства" України в ЄС - це не заміна повноправного вступу, а проміжний етап на шляху до членства в ЄС.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції у Берліні з лідерами країн Балтії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ми спільно прагнемо вступу України до Європейського Союзу. Після відкриття перших переговорних кластерів незабаром мають відкритися й наступні. На період до вступу я запропонував "асоційоване членство" України. На мою думку, це дуже далекосяжна пропозиція, якої до цього не отримувала жодна країна-кандидат", - пояснив він.

На думку канцлера, таким чином "вже сьогодні могли б наблизити Україну до Європейського Союзу".

"Я хочу особливо підкреслити: це не заміна повноправного членства, а крок до повноправного членства, яке, однак, ще потребуватиме певного часу", - наголосив Мерц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прогрес у реформах і поступовий вступ: У ЄС обговорюють шляхи вступу України до Євросоюзу, - Кос

Що передувало?

Також читайте: Туск заявив, що підтримав позицію Мадяра у питанні вступу України до ЄС без прискореної процедури