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Зеленский встретился с командиром 432-го полка беспилотных систем Ляшко

зеленский,ляшко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса Олегом Ляшко, который воюет в Донецкой области.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности встречи

Зеленский охарактеризовал встречу с военным руководителем как "очень искренний разговор".

"Подразделение защищает нашу Донецкую область, и важно услышать, какие запросы армии наиболее актуальны сейчас и какие политические шаги государства могут повысить мотивацию наших военных. Единство имеет значение, и не должно быть поводов для раскола нашего общества", — написал президент.

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Что этому предшествовало?

  • Олег Ляшко был народным депутатом VIII, VII, VI, V, IV созывов, возглавлял "Радикальную партию". В октябре 2022 года он принес присягу в ВСУ.
  • В октябре 2024 года стало известно, что 11 октября Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.
  • Зеленский наградил Ляшко орденом "За заслуги".
  • В 2026 году Ляшко перешёл на должность командира 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток".

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Автор: 

Зеленский Владимир (24714) Ляшко Олег (1609)
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Топ комментарии
+13
Ляшко виявився дійсно чоловіком. Браво і дякую, пане Олеже.
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03.07.2026 19:01 Ответить
+6
притулений, странненко, тепер і вила - АБИ ДОРВАТИСЬ ДО ВЛАДИ((((
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03.07.2026 19:02 Ответить
+5
По собі судиш? І по тих, з ким відсиджуєшся? І що, крім підорків біля тебе нікого? А що так, доля в тебе така?
Для непідорків - Ляшко в ЗСУ з жовтня 22-го.
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03.07.2026 19:14 Ответить

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