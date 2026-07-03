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Зеленский встретился с командиром 432-го полка беспилотных систем Ляшко
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса Олегом Ляшко, который воюет в Донецкой области.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности встречи
Зеленский охарактеризовал встречу с военным руководителем как "очень искренний разговор".
"Подразделение защищает нашу Донецкую область, и важно услышать, какие запросы армии наиболее актуальны сейчас и какие политические шаги государства могут повысить мотивацию наших военных. Единство имеет значение, и не должно быть поводов для раскола нашего общества", — написал президент.
Что этому предшествовало?
- Олег Ляшко был народным депутатом VIII, VII, VI, V, IV созывов, возглавлял "Радикальную партию". В октябре 2022 года он принес присягу в ВСУ.
- В октябре 2024 года стало известно, что 11 октября Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.
- Зеленский наградил Ляшко орденом "За заслуги".
- В 2026 году Ляшко перешёл на должность командира 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток".
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Для непідорків - Ляшко в ЗСУ з жовтня 22-го.