Зеленский встретился с командиром 432-го полка беспилотных систем Ляшко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командиром 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса Олегом Ляшко, который воюет в Донецкой области.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности встречи

Зеленский охарактеризовал встречу с военным руководителем как "очень искренний разговор".

"Подразделение защищает нашу Донецкую область, и важно услышать, какие запросы армии наиболее актуальны сейчас и какие политические шаги государства могут повысить мотивацию наших военных. Единство имеет значение, и не должно быть поводов для раскола нашего общества", — написал президент.

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Что этому предшествовало?

Олег Ляшко был народным депутатом VIII, VII, VI, V, IV созывов, возглавлял "Радикальную партию". В октябре 2022 года он принес присягу в ВСУ.

В октябре 2024 года стало известно, что 11 октября Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.

Зеленский наградил Ляшко орденом "За заслуги".

В 2026 году Ляшко перешёл на должность командира 432-го отдельного полка беспилотных систем 11-го армейского корпуса оперативного командования "Восток".

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