Зеленський зустрівся із командиром 432-го полку безпілотних систем Ляшком

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу Олегом Ляшком, який воює на Донеччині.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі зустрічі

Зеленський охарактеризував зустріч із військовим керівником як "дуже щиру розмову".

"Підрозділ захищає нашу Донецьку область, і важливо почути, які запити армії найбільш вагомі зараз та які політичні кроки держави можуть додати мотивації нашим військовим. Єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства", - написав президент.

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Що передувало?

Олег Ляшко був народним депутатом VIII, VII, VI, V, IV скликань, очолював "Радикальну партію". У жовтні 2022 року він склав присягу в ЗСУ.

У жовтні 2024 року стало відомо, що 11 жовтня Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.

Зеленський нагородив Ляшка орденом "За заслуги".

У 2026 році Ляшко перейшов на посаду 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування "Схід".

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