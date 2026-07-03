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Новини Призначення офіцерів
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Зеленський зустрівся із командиром 432-го полку безпілотних систем Ляшком

зеленський,ляшко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу Олегом Ляшком, який воює на Донеччині.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі зустрічі

Зеленський охарактеризував зустріч із військовим керівником як "дуже щиру розмову".

"Підрозділ захищає нашу Донецьку область, і важливо почути, які запити армії найбільш вагомі зараз та які політичні кроки держави можуть додати мотивації нашим військовим. Єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства", - написав президент.

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Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко перевершив очікування. Думав, він на дачі в Києві, а він приїхав до мене в Краматорськ, - Єлізаров

Автор: 

Зеленський Володимир (28239) Ляшко Олег (1007)
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Топ коментарі
+15
Ляшко виявився дійсно чоловіком. Браво і дякую, пане Олеже.
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03.07.2026 19:01 Відповісти
+10
перше питання було: балотуватися будеш?
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03.07.2026 19:05 Відповісти
+8
притулений, странненко, тепер і вила - АБИ ДОРВАТИСЬ ДО ВЛАДИ((((
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03.07.2026 19:02 Відповісти

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