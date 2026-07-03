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Зеленський зустрівся із командиром 432-го полку безпілотних систем Ляшком
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командиром 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу Олегом Ляшком, який воює на Донеччині.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі зустрічі
Зеленський охарактеризував зустріч із військовим керівником як "дуже щиру розмову".
"Підрозділ захищає нашу Донецьку область, і важливо почути, які запити армії найбільш вагомі зараз та які політичні кроки держави можуть додати мотивації нашим військовим. Єдність має значення, і не повинно бути приводів для розпорошення нашого суспільства", - написав президент.
Що передувало?
- Олег Ляшко був народним депутатом VIII, VII, VI, V, IV скликань, очолював "Радикальну партію". У жовтні 2022 року він склав присягу в ЗСУ.
- У жовтні 2024 року стало відомо, що 11 жовтня Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем управління окремої механізованої бригади.
- Зеленський нагородив Ляшка орденом "За заслуги".
- У 2026 році Ляшко перейшов на посаду 432-го окремого полку безпілотних систем 11-го армійського корпусу оперативного командування "Схід".
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+15 Nata Kh
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+8 Vasiliy SINITSA
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