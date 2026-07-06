Сикорский об атаке РФ на Киев: "Какой реакции союзников мы бы хотели, если бы это произошло с нами?"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что все партнеры Украины должны оказывать ей больше поддержки в отражении российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он опубликовал это заявление в социальной сети X.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция МИД Польши

Сикорский подчеркнул, что Россия продолжает массово убивать мирных жителей Украины, нанося удары баллистическими ракетами по жилым кварталам и объектам энергетики.

"Я горжусь тем, что мы, как свободный мир, помогаем Украине сбивать эти ракеты. Давайте, пожалуйста, подумаем, какой реакции мы хотели бы от наших союзников, если бы наш город стал целью ударов", — добавил глава МИД Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский поддержал рассекречивание данных о военной помощи Польши Украине

Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля

Как сообщалось, по данным Военно-воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.

В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий – Дарницкий и Подольский районы.

В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.

После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Массированная атака на Киевскую область: восемь погибших, 48 - пострадали (обновлено)