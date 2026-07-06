Сікорський про атаку РФ на Київ: "Якої реакції союзників ми б хотіли, якби це сталося з нами?"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що усі партнери України повинні більше підтримувати у її відбитті російської агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву він опублікував у соцмережі X.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція МЗС Польщі

Сікорський наголосив, що Росія продовжує масово вбивати цивільних українців, завдаючи ударів балістикою по житлових кварталах та об’єктах енергетики.

"Я пишаюся тим, що ми, як вільний світ, допомагаємо Україні збивати ці ракети. Подумаймо, будь ласка, якої реакції ми хотіли б від наших союзників, якби наше місто було ціллю ударів", – додав глава МЗС Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський підтримав розсекречення даних про військову допомогу Польщі Україні

Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже понад 50, епіцентр влучань –– Дарницький та Подільський райони.

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.

Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масована атака на Київщину: восьмеро загиблих, 48 - постраждало (оновлено)