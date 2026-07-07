Всю ночь продолжался разбор завалов после российских ударов по Киеву: спасательные работы в Дарницком районе завершены. ФОТОРЕПОРТАЖ
Всю ночь продолжались поисково-спасательные работы в столице после российского удара в ночь на 6 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Жертвы
Как отмечается, в результате вражеского удара в общей сложности погибли 19 человек, еще 58 - пострадали, из них 7 детей.
- В Подольском районе погибли 8 человек. Работы продолжаются.
- В Дарницком районе поисково-спасательные работы завершены, там погибли 11 человек. Разбирано и вывезено 300 куб. м строительных конструкций и мусора. Психологи ГСЧС оказали помощь 77 людям.
К ликвидации последствий на этом участке были привлечены 183 спасателя и 99 единиц техники ГСЧС. В дальнейшем здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы.
По информации Киевской городской прокуратуры, среди 19 погибших - 12-летний мальчик. Пострадали 58 человек, среди которых шестеро малолетних детей и 17-летний юноша.
Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий - Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
- В двух районах Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки, которая разрушила жилые многоэтажки.
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