Всю ніч тривав розбір завалів після російських ударів по Києву: рятувальні роботи в Дарницькому районі завершено. ФОТОрепортаж
Всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи в столиці після російського удару в ніч на 6 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Жертви
Як зазначається, внаслідок ворожого удару загалом загинули 19 людей, ще 58 - постраждали, з них 7 дітей.
- У Подільському районі загинули 8 людей. Роботи тривають.
- В Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи завершені, там загинули 11 людей. Розібрано та вивезено 300 куб. м будівельних конструкцій та сміття. Психологи ДСНС надали допомогу 77 людям.
До ліквідації наслідків на цій локації залучалися 183 рятувальники та 99 одиниць техніки ДСНС. Надалі тут тривають аварійно-відновлювальні роботи.
За інформацією Київської міської прокуратури, серед 19 загиблих - 12-річний хлопчик. Постраждали 58 людей, серед яких шестеро малолітніх дітей та 17-річний хлопець.
Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня
- Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.
- У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже понад 50, епіцентр влучань –– Дарницький та Подільський райони.
- На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.
- Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.
- У двох районах Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки, яка зруйнувала житлові багатоповерхівки.
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