Завершены поисково-спасательные работы на обоих участках после удара РФ по Киеву: 19 погибших, 61 пострадавший. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Киеве завершены поисково-спасательные работы на обоих участках в Подольском и Дарницком районах. В дальнейшем здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате массированного российского удара в ночь на 6 июля в столице в общей сложности погибли 19 человек, в том числе 1 ребенок, еще 61 человек пострадал, среди них 7 детей.
К ликвидации последствий атаки в общей сложности были привлечены 394 спасателя и 95 единиц техники ГСЧС. Разрушены аварийные конструкции и вывезено более 1,5 тыс. тонн строительного мусора, очищены строительные конструкции на общей площади около 305 кв. м.
В настоящее время продолжается демонтаж отдельных аварийных конструкций домов и вывоз строительного мусора.
По информации Киевской городской прокуратуры, среди 19 погибших - 12-летний мальчик. Пострадали 58 человек, среди которых шестеро малолетних детей и 17-летний юноша.
Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля
- Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
- В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
- В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
- После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
- В двух районах Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки, которая разрушила жилые многоэтажки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль