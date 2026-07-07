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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев Массированный комбинированный удар
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Завершены поисково-спасательные работы на обоих участках после удара РФ по Киеву: 19 погибших, 61 пострадавший. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Киеве завершены поисково-спасательные работы на обоих участках в Подольском и Дарницком районах. В дальнейшем здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, в результате массированного российского удара в ночь на 6 июля в столице в общей сложности погибли 19 человек, в том числе 1 ребенок, еще 61 человек пострадал, среди них 7 детей.

К ликвидации последствий атаки в общей сложности были привлечены 394 спасателя и 95 единиц техники ГСЧС. Разрушены аварийные конструкции и вывезено более 1,5 тыс. тонн строительного мусора, очищены строительные конструкции на общей площади около 305 кв. м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всю ночь продолжался разбор завалов после российских ударов по Киеву: спасательные работы в Дарницком районе завершены. ФОТОрепортаж

спасательные работы в Киеве
спасательные работы в Киеве
спасательные работы в Киеве
спасательные работы в Киеве
спасательные работы в Киеве
спасательные работы в Киеве
спасательные работы в Киеве
спасательные работы в Киеве
спасательные работы в Киеве
спасательные работы в Киеве

В настоящее время продолжается демонтаж отдельных аварийных конструкций домов и вывоз строительного мусора.

По информации Киевской городской прокуратуры, среди 19 погибших - 12-летний мальчик. Пострадали 58 человек, среди которых шестеро малолетних детей и 17-летний юноша.

Ракетный удар РФ по Киеву и области 6 июля

  • Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было уничтожено 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже более 50, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 6 человек.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.
  • В двух районах Киева продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки, которая разрушила жилые многоэтажки.

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Киев (26630) жертвы (2271) ГСЧС (5252)
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