Завершено пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях після удару РФ по Києву: 19 загиблих, 61 постраждалий. ФОТОрепортаж

У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському та Дарницькому районах. Надалі тут тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Як зазначається, внаслідок російського масованого удару в ніч на 6 липня у столиці загалом загинули 19 людей, з них - 1 дитина, ще 61 людина постраждала, серед яких 7 дітей.

До ліквідації наслідків атаки загалом залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС. Демонтовано аварійні конструкції та вивезено понад 1,5 тис. тонн будівельного сміття, очищено будівельні конструкції на загальній площі близько 305 кв. м.

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Наразі продовжується демонтаж окремих аварійних конструкцій будинків та вивезення будівельного сміття.

За інформацією Київської міської прокуратури, серед 19 загиблих - 12-річний хлопчик. Постраждали 58 людей, серед яких шестеро малолітніх дітей та 17-річний хлопець.

Ракетний удар РФ по Києву та області 6 липня

Як повідомлялося, за даними Повітряних сил, вночі було знищено 37 із 68 ракет та 326 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 29 балістичних ракет.

У Києві кількість загиблих зросла до 15, постраждалих вже понад 50, епіцентр влучань –– Дарницький та Подільський райони.

На Київщині пошкоджено будинки та два підприємства, загинуло 6 людей.

Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації.

У двох районах Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки, яка зруйнувала житлові багатоповерхівки.

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