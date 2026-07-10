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Новости Борьба с коррупцией
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Чиновника ГПСУ подозревают в незаконном обогащении на 11 млн грн, - НАБУ

Коррупция в ГПСУ: еще одному чиновнику предъявлено подозрение

Бывшему заместителю начальника Западного регионального управления ГПСУ было предъявлено подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В настоящее время он занимает должность заместителя начальника Восточного регионального управления ГПСУ.

"По данным следствия, в 2023–2024 годах он приобрел активы на сумму свыше 11 млн грн, законность происхождения которых не подтверждается доказательствами.

Часть этих средств, по версии следствия, была использована на покупку автомобиля Toyota RAV4. Остальную наличность детективы НАБУ обнаружили во время обыска по месту жительства чиновника", — говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по статье о незаконном обогащении.

В НАБУ напомнили, что в январе 2026 года была разоблачена группа лиц, систематически получавших неправомерную выгоду за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

Досудебное расследование продолжается.

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Что предшествовало?

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Автор: 

НАБУ (4863) Госпогранслужба (7206) коррупция (8800)
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Топ комментарии
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Поставив ШІ питання - яке співвідношення у податківців між хабарями,які вони беруть та штрафами,якими вони штрафують підприємців.Тобто між користю для себе і для держави.ШІ довго крутив,збивався з дороги,щось писав про відкати тощо,але я його потроху припер до стінки проханням визначити оте саме співвідношення вже в пійманих податківцях знаючи конфісковане у них майно.Так от,якщо говорити по простому,то на триста гривень хабарів припадає сто гривень штрафів.Зокрема у якогось Снєжка конфіскували сім мільйоні незаконно набутого майна,а штрафами він державі приніс два...Щоправда,штрафували його підлеглі...ну та і приносили теж вони...Цифри неточні,так як найбільш крупні не попадаються,так що реально співвідношення може бути і один до десяти...Висновок парадоксальний - чим менше податківців,тим більше податків.Так само чим менше правоохоронців - тим більше порядку...
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10.07.2026 13:32 Ответить

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