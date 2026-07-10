Чиновника ГПСУ подозревают в незаконном обогащении на 11 млн грн, - НАБУ
Бывшему заместителю начальника Западного регионального управления ГПСУ было предъявлено подозрение.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В настоящее время он занимает должность заместителя начальника Восточного регионального управления ГПСУ.
"По данным следствия, в 2023–2024 годах он приобрел активы на сумму свыше 11 млн грн, законность происхождения которых не подтверждается доказательствами.
Часть этих средств, по версии следствия, была использована на покупку автомобиля Toyota RAV4. Остальную наличность детективы НАБУ обнаружили во время обыска по месту жительства чиновника", — говорится в сообщении.
Его действия квалифицированы по статье о незаконном обогащении.
В НАБУ напомнили, что в январе 2026 года была разоблачена группа лиц, систематически получавших неправомерную выгоду за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.
Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнека.
- Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали высокопоставленные чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.
- Среди подозреваемых фигурирует бывший глава ГПСУ.
- 30 января 2026 года ВАКС избрал меру пресечения в отношении Дейнека.
- 4 февраля за бывшего руководителя Госпогранслужбы Сергея Дейнека, которого подозревают в причастности к контрабанде, внесли залог в размере 10 млн грн.
- Позже СМИ сообщили, что Дейнека мобилизовали, он возглавит Третий пограничный отряд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль