Чиновника ГПСУ подозревают в незаконном обогащении на 11 млн грн, - НАБУ

Бывшему заместителю начальника Западного регионального управления ГПСУ было предъявлено подозрение.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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В настоящее время он занимает должность заместителя начальника Восточного регионального управления ГПСУ.

"По данным следствия, в 2023–2024 годах он приобрел активы на сумму свыше 11 млн грн, законность происхождения которых не подтверждается доказательствами.

Часть этих средств, по версии следствия, была использована на покупку автомобиля Toyota RAV4. Остальную наличность детективы НАБУ обнаружили во время обыска по месту жительства чиновника", — говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по статье о незаконном обогащении.

В НАБУ напомнили, что в январе 2026 года была разоблачена группа лиц, систематически получавших неправомерную выгоду за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

Досудебное расследование продолжается.

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