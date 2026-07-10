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Новини Боротьба з корупцією
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Посадовця ДПСУ підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн, - НАБУ

Корупція у ДПСУ: повідомлено про підозру ще одному посадовцю

Колишньому заступнику начальника Західного регіонального управління ДПСУ повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Наразі він обіймає посаду заступника начальника Східного регіонального управління ДПСУ.

"За даними слідства, у 2023–2024 роках він набув активів на понад 11 млн грн, законність походження яких не підтверджується доказами.

Частину цих коштів, за версією слідства, використано на придбання автомобіля Toyota RAV4. Решту готівки детективи НАБУ виявили під час обшуку за місцем проживання посадовця", - йдеться в повідомленні.

Його дії кваліфіковано за статтею про незаконне збагачення.

У НАБУ нагадали, що січні 2026 року викрили групу осіб на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Досудове розслідування триває.

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Що передувало?

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Автор: 

НАБУ (5760) ДПСУ Держприкордонслужба (6798) корупція (5108)
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Топ коментарі
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Поставив ШІ питання - яке співвідношення у податківців між хабарями,які вони беруть та штрафами,якими вони штрафують підприємців.Тобто між користю для себе і для держави.ШІ довго крутив,збивався з дороги,щось писав про відкати тощо,але я його потроху припер до стінки проханням визначити оте саме співвідношення вже в пійманих податківцях знаючи конфісковане у них майно.Так от,якщо говорити по простому,то на триста гривень хабарів припадає сто гривень штрафів.Зокрема у якогось Снєжка конфіскували сім мільйоні незаконно набутого майна,а штрафами він державі приніс два...Щоправда,штрафували його підлеглі...ну та і приносили теж вони...Цифри неточні,так як найбільш крупні не попадаються,так що реально співвідношення може бути і один до десяти...Висновок парадоксальний - чим менше податківців,тим більше податків.Так само чим менше правоохоронців - тим більше порядку...
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10.07.2026 13:32 Відповісти

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