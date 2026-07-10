Посадовця ДПСУ підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн, - НАБУ

Колишньому заступнику начальника Західного регіонального управління ДПСУ повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Наразі він обіймає посаду заступника начальника Східного регіонального управління ДПСУ.

"За даними слідства, у 2023–2024 роках він набув активів на понад 11 млн грн, законність походження яких не підтверджується доказами.

Частину цих коштів, за версією слідства, використано на придбання автомобіля Toyota RAV4. Решту готівки детективи НАБУ виявили під час обшуку за місцем проживання посадовця", - йдеться в повідомленні.

Його дії кваліфіковано за статтею про незаконне збагачення.

У НАБУ нагадали, що січні 2026 року викрили групу осіб на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Досудове розслідування триває.

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Що передувало?

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