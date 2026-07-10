Посадовця ДПСУ підозрюють у незаконному збагаченні на 11 млн грн, - НАБУ
Колишньому заступнику начальника Західного регіонального управління ДПСУ повідомили про підозру.
Про це повідомила пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Наразі він обіймає посаду заступника начальника Східного регіонального управління ДПСУ.
"За даними слідства, у 2023–2024 роках він набув активів на понад 11 млн грн, законність походження яких не підтверджується доказами.
Частину цих коштів, за версією слідства, використано на придбання автомобіля Toyota RAV4. Решту готівки детективи НАБУ виявили під час обшуку за місцем проживання посадовця", - йдеться в повідомленні.
Його дії кваліфіковано за статтею про незаконне збагачення.
У НАБУ нагадали, що січні 2026 року викрили групу осіб на систематичному одержанні неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.
Досудове розслідування триває.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ та САП проводять обшук в ексглави ДПСУ Дейнека.
- Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.
- Серед підозрюваних там фігурує колишній голова ДПСУ.
- 30 січня 2026 року ВАКС обрав запобіжний захід Дейнеку.
- 4 лютого за колишнього керівника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди, внесли заставу 10 млн грн.
- Пізніше ЗМІ повідомили, що Дейнека мобілізували, він очолить Третій прикордонний загін.
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