Похоже, что на фоне открытия экспорта вооружений силовики решили принять участие в распределении рынка ОПК, - Гудыменко

Обыски силовиков у производителя дронов "Вырий" и компании "Украинская бронетехника" выглядят как попытка передела рынка ОПК.

Об этом заявил председатель Общественного антикоррупционного совета Минобороны, ветеран российско-украинской войны и соучредитель "Демократической Сокиры" Юрий Гудыменко, передает Цензор.НЕТ.

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"Последние новости из мира оборонки — это не новаторские изобретения, а традиционные обыски и "маски-шоу". Похоже, что на фоне новостей о долгожданном открытии экспорта вооружений силовики решили принять участие в распределении рынка и напомнить бизнесу, что вместо IPO и M&A им нужно думать об СБУ и ГБР.

Это касается и сегодняшней новости об "Украинской бронетехнике", и недавней о "Вырии", — подчеркнул он.

По словам Гудыменко, подавляющее большинство задержаний, обысков и подозрений в оборонной сфере касается, как правило, дел 2022–2023 годов.

"Как минимум потому, что государственная машина работает медленно. Тем удивительнее выглядят обыски по контракту, который еще только вот как был в работе.

Вспомнилось, что Шимана, который с Павлоградского химзавода, СБУ не замечала с начала тысячелетия в самом прямом смысле. А когда наконец заметили, то не прижимали лицом к полу. Все-таки старый клиент.

Обществу нужны публичные и весомые доказательства не только по этим делам, но и по всем в целом. Потому что этот "праздник" начинает надоедать", — добавил он.

Ситуация с "Вырием" и "Украинской бронетехникой" находится в поле зрения Общественного антикоррупционного совета Минобороны.

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"Украинская бронетехника"

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности жестоко избили в собственном доме первого заместителя директора ООО "Украинская бронетехника", что привело к многочисленным травмам, сотрясению мозга и госпитализации.

"Вырий"

Утром 7 июля следователи ГБР пришли с обысками к производителю дронов "Вырий" и проверяют возможное искусственное завышение стоимости беспилотников. На предприятии заявили о сотрудничестве со следствием и продолжении работы в штатном режиме.

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (НАУДИ) выразила обеспокоенность в связи с обысками в компании Vyriy , одном из крупнейших украинских производителей FPV-дронов и комплектующих к ним. В ассоциации призвали правоохранительные органы обеспечить проведение следственных действий без блокирования работы предприятия и срыва выполнения контрактов для Сил обороны.

, одном из крупнейших украинских производителей FPV-дронов и комплектующих к ним. В ассоциации призвали правоохранительные органы обеспечить проведение следственных действий без блокирования работы предприятия и срыва выполнения контрактов для Сил обороны. В ГБР прокомментировали обыски, заявив, что более 150 индивидуальных предпринимателей могли быть задействованы в схеме по закупке дронов на 7 млрд грн.

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