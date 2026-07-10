Виглядає так, що на тлі відкриття експорту озброєнь силовики вирішили взяти участь у розподілі ринку ОПК, - Гудименко

Обшуки силовиків у виробника дронів "Вирій" та компанії "Українська бронетехніка" виглядають як спроба розподілу ринку ОПК.

Про це заявив голова Громадської антикорупційної ради Міноборони, ветеран російсько-української війни та співзасновник "Демократичної Сокири" Юрій Гудименко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Останні новини зі світу оборонки – це не новаторські винаходи, а традиційні обшуки і "маски-шоу". Виглядає так, що на фоні новин про довгоочікуване відкриття експорту озброєнь силовики вирішили взяти участь у розподілі ринку та нагадати бізнесу, що замість IPO та M&A думати їм треба про СБУ і ДБР.

Це стосується і сьогоднішньої новини про "Українську бронетехніку", і нещодавньої про "Вирій", - наголосив він.

За словами Гудименка, переважна більшість затримань, обшуків і підозр в оборонці стосується, як правило, справ 2022-2023 років.

"Як мінімум тому, що державна машина меле повільно. Тим дивніше виглядають обшуки по контракту, який ще тільки ось як був в роботі.

Згадалося, що Шимана, який з Павлоградського хімзаводу, СБУ не помічала з початку тисячоліття в самому прямому сенсі. А коли нарешті помітили, то не клали обличчям у підлогу. Все ж таки старий клієнт.

Суспільству потрібні публічні і вагомі докази не тільки по цих справах, а по всіх взагалі. Бо це "свято" починає набридати", - додав він.

Ситуація щодо "Вирію" та "Української бронетехніки" перебуває у фокусі Громадської антикорупційної ради Міноборони.

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"Українська бронетехніка"

Раніше повідомлялося, що працівники Служби безпеки жорстоко побили у власній оселі першого заступника директора ТОВ "Українська бронетехніка", що призвело до численних травм, струсу мозку та госпіталізації.

"Вирій"

Вранці 7 липня слідчі ДБР прийшли з обшуками до виробника дронів "Вирій", та перевіряють можливе штучне завищення вартості безпілотників. На підприємстві заявили про співпрацю зі слідством і продовження роботи у штатному режимі.

Національна асоціація оборонної промисловості України (НАУДІ) заявила про занепокоєння через обшуки в компанії Vyriy , одному з найбільших українських виробників FPV-дронів і комплектуючих до них. В асоціації закликали правоохоронців забезпечити проведення слідчих дій без блокування роботи підприємства та зриву виконання контрактів для Сил оборони.

, одному з найбільших українських виробників FPV-дронів і комплектуючих до них. В асоціації закликали правоохоронців забезпечити проведення слідчих дій без блокування роботи підприємства та зриву виконання контрактів для Сил оборони. У ДБР прокоментували обшуки, заявивши, що понад 150 ФОПів могли використовувати у схемі із закупівлею дронів на 7 млрд грн.

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