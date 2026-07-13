В Кремле ответили на совместный демарш временных поверенных в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве, подчеркнув, что не собираются "никому и ничего доказывать".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

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Что сказал Песков

Так, в ответ на вопрос, готова ли Москва предоставить доказательства того, что страны Балтии действительно предоставляют свои воздушные коридоры для украинских БПЛА, атакующих российские объекты, он заявил, что российские военные и спецслужбы отслеживают, "что откуда летит и как летит".

По словам Пескова, Москва никому и ничего не собирается доказывать, а четко отслеживает источники якобы угроз для приграничных районов РФ и территорий, расположенных в глубине страны. Мол, этого достаточно, чтобы ни у кого не возникало "сомнений".

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Что предшествовало

Накануне сообщалось, что временные поверенные в делах посольств Латвии, Эстонии и Литвы в Москве совершили совместный демарш в Министерстве иностранных дел России.

Напомним, ранее Служба внешней разведки РФ обнародовала заявление, в котором обвинила Украину в намерениях запустить боевые беспилотники из стран Балтии. Также в России пригрозили странам-членам НАТО "справедливой отплатой" и "ударами по центрам принятия решений в Латвии", если это произойдет.

Латвия опровергла заявления России об "атаках с ее территории".

В то же время министр обороны Эстонии Певкур 19 мая сообщил, что в воздушном пространстве страны впервые был сбит дрон.

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