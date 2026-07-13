У Кремлі відреагували на демарш країн Балтії: Москва нікому й нічого не збирається доводити

У Кремлі відповіли на спільний демарш тимчасових повірених у справах посольств Латвії, Естонії та Литви в Москві, наголосивши, що не збираються "нікому й нічого доводити".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NV.

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Що сказав Пєсков

Так, у відповідь на запитання, чи готова Москва надати докази того, що країни Балтії справді надають свої повітряні коридори для українських БПЛА, які атакують російські об'єкти, він заявив, що російські військові та спецслужби відстежують, "що звідки летить і як летить".

За словами Пєскова, Москва нікому й нічого не збирається доводити, а чітко відстежує джерела нібито загроз для прикордонних районів РФ і територій, розташованих у глибині країни. Мовляв, цього достатньо, щоб ні в кого не виникало "сумнівів".

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Що передувало

Напередодні повідомлялося, що тимчасові повірені у справах посольств Латвії, Естонії та Литви в Москві зробили спільний демарш у Міністерстві закордонних справ Росії.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки РФ оприлюднила заяву, в якій звинуватила Україну у намірах запустити бойові безпілотники з країн Балтії. Також у Росії пригрозили країнам-членам НАТО "справедливою відплатою" та "ударами по центрах ухвалення рішень у Латвії", якщо це відбудеться.

Латвія заперечила заяви Росії про "атаки з її території".

Водночас міністр оборони Естонії Певкур 19 травня повідомив, що у повітряному просторі країни вперше було збито дрон.

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