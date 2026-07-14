В братьев Мосейчуков стрелял не Лучанов, а его подчиненный Долголенко, - прокурор

Братьев Мосейчуков убил не экс-командир 155-й бригады Станислав Лучанов, а его подчиненный.

Об этом заявил прокурор Белоцерковской специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона Сергей Мирзоян во время судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным стороны обвинения, военные Дмитрук, Заец, Перцула, Артемонов, Шурко, Микитенко, Козак и Коломиец проникли на территорию домовладения братьев.

Военный Заец дважды выстрелил в Романа Мосейчука, в частности в ногу.

Военные применили физическую силу к братьям Мосейчукам, связали им руки и ноги, завязали глаза, после чего силой поместили в автомобили Mercedes Vito и Mitsubishi L200.

"После этого указанные выше лица по указанию Лучанова вывезли Мосейчуков в место дислокации воинской части А5001 под Полтавой, где незаконно удерживали их до 1 июля 2026 года", - сказал прокурор.

1 июля 2026 года, отметил Мирзоян, с целью сокрытия похищения братьев Лучанов решил лишить их жизни.

"В тот же день Лучанов привлек к совершению убийства в качестве исполнителя другого подчиненного - командира батальона в/ч А5001 Долголенко Алексея Михайловича, для которого он также был непосредственным начальником по служебному положению и начальником по воинскому званию", - сказал прокурор.

Долголенко 1 июля 2026 года вывез на служебном автомобиле Максима Мосейчука из воинской части на полигон под Полтавой.

"Долголенко отвел Максима Мосейчука от автомобиля, где произвел несколько выстрелов в область головы последнего, нанеся ему огнестрельное ранение, от которого Максим Мосейчук скончался на месте", - рассказала сторона обвинения.

В тот же день Долголенко вывез на служебном автомобиле на полигон и Романа Мосейчука, где произвел не менее 8 выстрелов в область головы и верхней части тела последнего.

Тела убитых положили в заранее выкопанную яму на территории полигона и закопали их. Впоследствии об этом доложили Лучанову.

Читайте: Убийство братьев Мосейчуков: командование поручило найти сотрудников СОЧ, хотя те даже не были военными, - постановление суда

Что этому предшествовало?

В субботу, 11 июля, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что командира 155-й отдельной механизированной бригады Станислава Лучанова разыскивают после того, как девять военнослужащих бригады задержали по подозрению в похищении двух гражданских мужчин из Киевской области.

Источники "Громадського" в правоохранительных органах сообщили, что по делу задержаны девять военнослужащих 155-й бригады, среди которых - командир батальона.

Полиция Киевской области не прокомментировала это по просьбе СМИ. Лучанов не ответил на звонки журналистов.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет не только о похищении людей, но и об их убийстве. На почве бытового конфликта комбриг приказал подчиненным похитить в Киевской области двух гражданских лиц, которых затем вывезли в Полтавскую область и убили.

По данным источников ZN.UA, версия следствия заключается в том, что жену Лучанова оскорбили неизвестные, после чего комбриг отдал приказ восьми подчиненным бойцам наказать виновных. Они похитили двух мужчин - Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, и расправились с ними.

В ОК "Північ" подтвердили распространяемую СМИ информацию о розыске командира 155-й отдельной механизированной бригады (в/ч А5001) Станислава Лучанова.

ГСБ сообщила, что бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады Оперативного командования "Північ" Сухопутных войск и всем установленным на данный момент участникам преступления сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве двух гражданских лиц на территории Киевской области.

13 июля стало известно, что Лучанова задержали в Киеве и сообщили о подозрении.

Читайте также: Убийство братьев Мосейчуков: подозреваемые на суде заявили, что выполняли приказ руководства бригады, - журналистка Буцко