Рейтинг Путина упал до нового минимума, - росСМИ

Уровень "одобрения" деятельности диктатора Путина в России снижается четвертую неделю подряд на фоне топливного кризиса.

Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что по состоянию на 12 июля рейтинг одобрения Путина опустился до 65,1% - минимума с начала полномасштабного вторжения РФ. За неделю Путин потерял 0,9 пункта одобрения, а за последние четыре недели - 5,3 пункта.

Темпы падения рейтинга превысили обвал осени 2022 года, когда Кремль объявил мобилизацию, и августа 2024 года, когда ВСУ вошли в Курскую область.

Доля тех, кто "не одобряет" деятельность Путина, по данным социологов, достигла 23,4% и практически сравнялась с долей тех, кто "не одобряет" работу правительства (24,4%). При этом по уровню неодобрения Путин опережает премьер-министра Михаила Мишустина более чем в полтора раза.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что рейтинг российского диктатора Путина достиг самых низких значений с начала полномасштабного вторжения в Украину и продолжает снижаться.

Позже на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который еженедельно публикует рейтинг Путина, не было обнародовано результатов опроса.

Позже стало известно, что в России изменили методику социологических опросов: теперь приходят прямо на дом. Тогда же рейтинг диктатора сразу вырос.

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