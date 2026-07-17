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Новости Рейтинг Путина
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Рейтинг Путина упал до нового минимума, - росСМИ

Рейтинг Путина продолжает падать: что известно?

Уровень "одобрения" деятельности диктатора Путина в России снижается четвертую неделю подряд на фоне топливного кризиса.

Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Так, Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что по состоянию на 12 июля рейтинг одобрения Путина опустился до 65,1% - минимума с начала полномасштабного вторжения РФ. За неделю Путин потерял 0,9 пункта одобрения, а за последние четыре недели - 5,3 пункта.

Темпы падения рейтинга превысили обвал осени 2022 года, когда Кремль объявил мобилизацию, и августа 2024 года, когда ВСУ вошли в Курскую область.

Доля тех, кто "не одобряет" деятельность Путина, по данным социологов, достигла 23,4% и практически сравнялась с долей тех, кто "не одобряет" работу правительства (24,4%). При этом по уровню неодобрения Путин опережает премьер-министра Михаила Мишустина более чем в полтора раза.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что рейтинг российского диктатора Путина достиг самых низких значений с начала полномасштабного вторжения в Украину и продолжает снижаться.

Позже на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который еженедельно публикует рейтинг Путина, не было обнародовано результатов опроса.

Позже стало известно, что в России изменили методику социологических опросов: теперь приходят прямо на дом. Тогда же рейтинг диктатора сразу вырос.

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опрос (3041) рейтинг (1629) россия (98303)
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Топ комментарии
+8
Пора починати їбашити по спиртзаводам 🤔
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17.07.2026 13:41 Ответить
+4
Десь у куточку, дивлячись на рейтинг *****, тихесенько заплакав маленький ЗЄ. Бо у нього саме такий, але антирейтинг. 😁
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17.07.2026 13:41 Ответить
+3
Да, всем понятно что эти опросы на самом деле мало чего стоят если смотреть на абсолютные результаты. Но сам факт что они вынуждены раскрывать хотя бы сам факт изменений - уже о многом говорит. Понятно что напрямую это мало влияет на войну, но в целом еще одна маленькая монетка в большую копилку факторов которые могут оказать влияние на ход событий. Реальный рейтинг там на самом деле в разы ниже, и это видно когда проводят опрос не в формате "Доверяете ли вы путина а в формате "назовите трех политиков которым вы доверяете". И вот там даже по их официальным данным рейтинг питуна порядка 30%. Если отсюда еще отнять людей которые в принципе отказались участвовать в опросах - потому что боятся говорить правду а врать не хотят, и отбросить тех которые соврали на всякий случай - реальная поддержка ***** еще меньше. И это сильно перекошено по половым и возрастным слоям, например среди полоумных пенсов до которых еще не дошло влияние экономического кризиса и которым точно не светит попасть на фронт - рейтинг выше, а например среди активного населения и тем более мужиков которые не хотят штурмовать посадки - значительно ниже.
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17.07.2026 13:45 Ответить

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