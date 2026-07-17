Рейтинг Путіна впав до нового мінімуму, - росЗМІ

Рівень "схвалення" діяльності диктатора Путіна у Росії знижується четвертий тиждень поспіль на тлі паливної кризи.

Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Всеросійський центр вивчення громадської думки повідомив, що станом на 12 липня рейтинг схвалення Путіна опустився до 65,1% - мінімуму від початку повномасштабного вторгнення РФ. За тиждень Путін втратив 0,9 пунктів схвалення, а за останні чотири тижні - 5,3 пунктів.

Темпи падіння рейтингу перевищили обвал осені-2022, коли Кремль оголосив мобілізацію, і серпня-2024, коли ЗСУ увійшли до Курської області.

Частка тих, хто "не схвалює" діяльність Путіна, за даними соціологів, досягла 23,4% і практично зрівнялася з часткою тих, хто "не схвалює" роботу уряду (24,4%). При цьому прем'єра Михайла Мішустіна за рівнем несхвалення Путін випереджає більш ніж у півтора рази.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що рейтинг російського диктатора Путіна досяг найнижчих значень від початку повномасштабного вторгнення в Україну та продовжує знижуватися.

Пізніше на сайті Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), який щотижня публікує рейтинг Путіна, не було оприлюднено соціології.

Пізніше стало відомо, що у Росії змінили методику соцопитувань: тепер приходять прямо додому. Тоді ж рейтинг диктатора одарзу виріс.

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