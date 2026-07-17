Рейтинг Путіна впав до нового мінімуму, - росЗМІ
Рівень "схвалення" діяльності диктатора Путіна у Росії знижується четвертий тиждень поспіль на тлі паливної кризи.
Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Так, Всеросійський центр вивчення громадської думки повідомив, що станом на 12 липня рейтинг схвалення Путіна опустився до 65,1% - мінімуму від початку повномасштабного вторгнення РФ. За тиждень Путін втратив 0,9 пунктів схвалення, а за останні чотири тижні - 5,3 пунктів.
Темпи падіння рейтингу перевищили обвал осені-2022, коли Кремль оголосив мобілізацію, і серпня-2024, коли ЗСУ увійшли до Курської області.
Частка тих, хто "не схвалює" діяльність Путіна, за даними соціологів, досягла 23,4% і практично зрівнялася з часткою тих, хто "не схвалює" роботу уряду (24,4%). При цьому прем'єра Михайла Мішустіна за рівнем несхвалення Путін випереджає більш ніж у півтора рази.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що рейтинг російського диктатора Путіна досяг найнижчих значень від початку повномасштабного вторгнення в Україну та продовжує знижуватися.
Пізніше на сайті Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), який щотижня публікує рейтинг Путіна, не було оприлюднено соціології.
Пізніше стало відомо, що у Росії змінили методику соцопитувань: тепер приходять прямо додому. Тоді ж рейтинг диктатора одарзу виріс.
Будь ласка, зачекайте...
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