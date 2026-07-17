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Новини Рейтинг Путіна
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Рейтинг Путіна впав до нового мінімуму, - росЗМІ

Рейтинг Путіна продовжує падати: що відомо?

Рівень "схвалення" діяльності диктатора Путіна у Росії знижується четвертий тиждень поспіль на тлі паливної кризи.

Про це пише The Moscow Times, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Всеросійський центр вивчення громадської думки повідомив, що станом на 12 липня рейтинг схвалення Путіна опустився до 65,1% - мінімуму від початку повномасштабного вторгнення РФ. За тиждень Путін втратив 0,9 пунктів схвалення, а за останні чотири тижні - 5,3 пунктів.

Темпи падіння рейтингу перевищили обвал осені-2022, коли Кремль оголосив мобілізацію, і серпня-2024, коли ЗСУ увійшли до Курської області.

Частка тих, хто "не схвалює" діяльність Путіна, за даними соціологів, досягла 23,4% і практично зрівнялася з часткою тих, хто "не схвалює" роботу уряду (24,4%). При цьому прем'єра Михайла Мішустіна за рівнем несхвалення Путін випереджає більш ніж у півтора рази.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що рейтинг російського диктатора Путіна досяг найнижчих значень від початку повномасштабного вторгнення в Україну та продовжує знижуватися.

Пізніше на сайті Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), який щотижня публікує рейтинг Путіна, не було оприлюднено соціології.

Пізніше стало відомо, що у Росії змінили методику соцопитувань: тепер приходять прямо додому. Тоді ж рейтинг диктатора одарзу виріс.

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опитування (2217) рейтинг (1723) росія (70877)
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Топ коментарі
+11
Пора починати їбашити по спиртзаводам 🤔
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17.07.2026 13:41 Відповісти
+8
Десь у куточку, дивлячись на рейтинг *****, тихесенько заплакав маленький ЗЄ. Бо у нього саме такий, але антирейтинг. 😁
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17.07.2026 13:41 Відповісти
+5
Да, всем понятно что эти опросы на самом деле мало чего стоят если смотреть на абсолютные результаты. Но сам факт что они вынуждены раскрывать хотя бы сам факт изменений - уже о многом говорит. Понятно что напрямую это мало влияет на войну, но в целом еще одна маленькая монетка в большую копилку факторов которые могут оказать влияние на ход событий. Реальный рейтинг там на самом деле в разы ниже, и это видно когда проводят опрос не в формате "Доверяете ли вы путина а в формате "назовите трех политиков которым вы доверяете". И вот там даже по их официальным данным рейтинг питуна порядка 30%. Если отсюда еще отнять людей которые в принципе отказались участвовать в опросах - потому что боятся говорить правду а врать не хотят, и отбросить тех которые соврали на всякий случай - реальная поддержка ***** еще меньше. И это сильно перекошено по половым и возрастным слоям, например среди полоумных пенсов до которых еще не дошло влияние экономического кризиса и которым точно не светит попасть на фронт - рейтинг выше, а например среди активного населения и тем более мужиков которые не хотят штурмовать посадки - значительно ниже.
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17.07.2026 13:45 Відповісти

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